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Dirjen PAUD Dikdas PNFI Raih Penghargaan IJTI 2026 Atas Kontribusi Transformasi Komunikasi Pendidikan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |17:55 WIB
Dirjen PAUD Dikdas PNFI Raih Penghargaan IJTI 2026 Atas Kontribusi Transformasi Komunikasi Pendidikan
Dirjen PAUD Dikdas PNFI Gogot Suharwoto meraih penghargaan Apresiasi IJTI 2026 sebagai Tokoh Transformasi Komunikasi Pendidikan dan Literasi Digital
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JAKARTA — Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, meraih penghargaan Apresiasi IJTI 2026 sebagai Tokoh Transformasi Komunikasi Pendidikan dan Literasi Digital dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Anugerah tersebut diberikan dalam rangkaian Simposium Nasional dan Apresiasi IJTI 2026 yang mengusung tema “Jurnalisme Berkelanjutan di Era Disrupsi: Menjaga Integritas, Memperkuat Dampak Sosial.” Apresiasi IJTI sendiri merupakan ajang penghargaan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh organisasi profesi jurnalis televisi tersebut.

Gogot menyampaikan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran Kemendikdasmen dalam menjalankan arah kebijakan pendidikan di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

“Komunikasi pendidikan bukan sekadar mengabarkan apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan membantu masyarakat memahami tujuan, proses, dan manfaat sebuah kebijakan,” ujar Gogot.

Dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan Kemendikdasmen, Ditjen PAUD Dikdas PNFI mengembangkan berbagai konten audiovisual untuk menghadirkan pengalaman nyata warga sekolah kepada masyarakat. Salah satunya melalui serial video Jelajah Sekolah Indonesia yang menampilkan cerita dari satuan pendidikan di berbagai daerah. Selain itu, dokumentasi audiovisual mengenai revitalisasi satuan pendidikan turut menghadirkan kondisi sekolah, proses pelaksanaan program, serta pengalaman guru, murid, dan masyarakat yang terlibat.

Ditjen PAUD Dikdas PNFI juga memproduksi konten mengenai digitalisasi pembelajaran guna memperlihatkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

 

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