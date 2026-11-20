Kapolda Metro: Buruh Penopang Ekonomi Keluarga!

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto memerintahkan jajarannya untuk memperkuat sinergisitas polisi dan pekerja. Dadang mengatakan kesehatan pekerja perlu mendapat perhatian karena aktivitas kerja memiliki risiko terhadap kondisi fisik.

“Pekerja memiliki risiko dalam aktivitasnya, sehingga pengecekan kesehatan menjadi sangat penting,” kata Dadang saat Bakti Kesehatan bagi buruh di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

“Kita berharap para buruh yang juga menjadi penopang ekonomi keluarga tetap sehat, sehingga dapat beraktivitas dan mencari nafkah dengan baik,” lanjut Dadang.

Dadang berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau kelompok masyarakat lainnya.

“Program-program yang baik seperti ini terus berlanjut. Sasarannya tidak hanya buruh, tetapi ke depan juga dapat bergerak menyentuh komunitas-komunitas lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.