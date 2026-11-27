Wabah Ebola Makin Meluas di Kongo, 5.904 Orang Meninggal dan 8 Provinsi Terdampak

KINSHASA - Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) semakin mengkhawatirkan. Jumlah kasus terkonfirmasi kini menembus 12 ribu, dengan hampir enam ribu orang dilaporkan meninggal dunia sejak wabah diumumkan pada Mei 2026.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo yang dirilis Kamis 26 November 2026, total kasus kumulatif mencapai 12.021 kasus, termasuk 5.904 kematian.

Penyebaran virus semakin sulit dikendalikan akibat konflik bersenjata, gangguan keamanan, serta penolakan sebagian masyarakat terhadap upaya penanganan kesehatan.

Jika sebelumnya wabah hanya terdeteksi di satu provinsi pada Mei lalu, kini penyebarannya telah meluas ke delapan provinsi, yakni Haut-Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan, Bas-Uele, Tshopo, Ubangi Selatan, dan Ubangi Utara.

Situasi keamanan yang memburuk turut menghambat pekerjaan tenaga medis di lapangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, pertempuran sengit di sekitar sebuah rumah sakit di Provinsi Ituri telah mengganggu upaya penanganan Ebola.

Akibat kondisi tersebut, tim penanganan Ebola untuk sementara harus dipindahkan dari wilayah Mongbwalu hingga situasi keamanan dinilai kembali kondusif.