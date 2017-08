Keren, Pesawat N-219 Buatan Anak Bangsa Melesat ke Udara saat Uji Terbang di Bandung

BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) telah merampungkan pesawat seri baru N-219. Pesawat perintis buatan anak bangsa tersebut hari ini di uji terbang di landasan Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pantauan Okezone, Rabu (16/8/2017), pesawat N-219 lepas landas (take off) dengan mulus sekira pukul 09.12 WIB. Saat take off, ratusan tamu dan karyawan PT Dirgantara Indonesia yang hadir di lokasi memberikan tepuk tangan meriah. Kamera di telepon genggam mereka pun berlomba untuk mengabadikan momen bersejarah tersebut.

Rencananya, pesawat akan terbang di kawasan Bandung Raya dengan salah satu titiknya adalah kawasan Batujajar. Penerbangan pun dilakukan dengan rute aman alias tidak melintasi permukiman padat penduduk.

"Rencananya pesawat akan terbang sekira 40 menit dengan rute ke arah barat dan berputar di sekitar Batujajar," kata Asisten Khusus Pengembangan Pesawat Terbang PT DI, Andi Alisjahbana, saat ditemui di lokasi.

 

Pesawat N-219 saat uji terbang (Oris/Okezone)

Sementara untuk penerbangan tersebut Captain Esther Gayatri Saleh menjadi pilot. Sedangkan co pilot adalah Captain Adi Budi Atmoko. Dalam penerbangan itu juga ada dua orang flight test engineer yang bertugas memastikan setiap tahapan pengujian terbang dilaksanakan dengan baik dan terjamin keselamatannya.

Untuk menjamin keselamatan dalam uji terbang itu, persiapan benar-benar dilakukan demi meminimalisir kemungkinan terburuk. "Salah satunya kita persiapkan peralatan keselamatan, pilot memakai parasut," ungkap Andi.

Pesawat N-219 juga secara khusus dipasangi empat kamera, yaitu pada bagian ekor, sayap, dan perut pesawat. Kamera itu terhubung ke ruang kontrol di PT DI.

"Dari situ bisa kelihatan apakah pesawatnya goyang atau tidak. Ada juga dipasang sensor temperatur, sensor stres, kalau tidak salah semuanya ada sekira 150-an sensor dan semuanya direkam," jelas Andi.

(sal)