Potret Jam yang Membeku Menjadi Pengingat Tragedi 9/11, AS Rilis Foto-Foto Langka Tragedi Paling Mematikan

NEW YORK - Tepat 16 tahun telah berlalu sejak tragedi paling mematikan di Amerika Serikat (AS) terjadi. Masyarakat AS kini secara resmi telah melangsungkan upacara peringatan bagi para korban dengan dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump.

Tragedi 11 September 2001 tak hanya menyisakan sejumlah misteri. Insiden ini juga telah meninggalkan kisah menyedihkan yang telah mengubah dunia. Dilansir Daily Mail, Senin (11/9/2017), bukan untuk membangkitkan luka, Departemen Pertahanan AS merilis foto langka terkait tragedi mengerikan tersebut.

Foto-foto itu dirilis dengan tujuan agar kenangan serangan mematikan tersebut akan mampu membangkitkan semangat dan keberanian warga AS dalam menghadapi teror. Berikut foto langka yang dirilis Departemen Pertahanan:

Kepanikan terjadi di sebuah kantor pemerintah saat serangan terjadi dan disiarkan di televisi. (Foto: Daily Mail)

Presiden AS, George W. Bush menyapa para petugas pemadam kebakaran yang terjun ke lapangan. (Foto: Daily Mail)

Potret udara kerusakan pasca-serangan di Pentagon. (Foto: Air Force Photo)

Presiden Bush berdiskusi terkait serangan dengan Wakil Presiden Dick Ceney. (Foto: Natonal US Archives Photo)

Pengibaran bendera AS sebagai bentuk penghormatan bagi para petugas dan korban. (Foto: Navy Photo)

Sebagaimana diketahui, upacara peringatan serangan bunuh diri itu digelar di 2 tempat yang berbeda. Peringatan diketahui digelar di markas pertahanan Pentagon dan di Flight 93 National Memorial, dekat Shanksville.

(rav)