WELLINGTON - Selandia Baru sekarang tak hanya memiliki First Lady, namun juga First Cat. Kucing tersebut bergabung dengan jajaran kucing lain dalam ‘paw-litical’ di seluruh dunia seperti kucing pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen dan anjing milik Presiden Korea Selatan, Tori.

Akun Twitter untuk kucing milik Perdana Menteri (PM) Jacinda Ardern yang baru disumpah, Paddles, dibuat pada 21 Oktober dan sekarang memiliki lebih dari 7.000 pengikut.

Tidak jelas siapa yang berada di balik akun tersebut, namun Jacinda Ardern mengatakan kepada situs berita New Zealand Newshub bahwa akun tersebut tidak dijalankan oleh suaminya, Clarke Gayford, karena awalnya banyak yang berspekulasi jika akun tersebut dijalankan oleh suaminya.

Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu — Paddles (@FirstCatofNZ) October 21, 2017

"Memang ada akun atas nama kucing saya dan saya tidak tahu siapa yang telah membuatny. Saya cukup senang karena orang tersebut terus melakukan sesuatu atas nama Paddles, mengingat Paddles memiliki jempol, saya juga tidak bisa melewatinya. Itu juga akunnya sendiri," ungkap PM Ardern, dilansir dari Straits News, Kamis (26/10/2017).

BACA JUGA: Resmi Dilantik Jadi PM Selandia Baru, Jacinda Adern Berjanji Pemerintah yang Empati

Paddles disambut oleh @DiploDogGracie, First Dog Kedutaan Besar Amerika Serikat di Selandia Baru. Para netizen mendesak Larry, kucing terkenal di 10 Downing Street di London, untuk menyambut Paddles. Mereka juga bercanda bahwa ini adalah masalah diplomasi. Lalu Larry First Cat of London akhirnya mem-posting sebuah tweet ucapan selamat datang kepada Paddles.

‘Binatang Peliharaan Pertama’ lainnya termasuk anjing Presiden Korea Selatan Moon Jae In, Tori, yang merupakan anjing penampungan pertama yang diberi gelar First Dog di Korsel. Pemimpin Taiwan Tsai Ing-Wen dikenal karena dua kucingnya, Think Think dan Ah Tsai.

Mungkin hewan peliharaan politik yang paling terkenal adalah Larry si kucing yang berasal dari 10 Downing Street, markas pemerintah Inggris. Larry memiliki lebih dari 145.000 pengikut di Twitter.

(pai)

(rfa)