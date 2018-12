BEIJING – Apa betul polemik soal bisnis paket murah wisata minim kualitas atau zero dollar tour yang menerpa Bali berdampak serius? Isu soal sweeping, penutupan usaha, kata-kata keras dan sikap kurang bersahabat itu berkorelasi dengan kunjungan wisman China?

“Betul! November 2018 bisa dilihat angka-angkanya, (kunjungan wisatawan ke) Bali turun 50%, hampir 100 ribu wisman Tiongkok,” tegas Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat ditanya media di Beijing pada Kamis 13 Desember 2018.

Itulah mengapa pada 13-14 Desember 2018, Menpar Arief Yahya berkunjung ke Beijing, China, guna membahas masalah ini bersama stakeholder pariwisata dalam Business Meeting dan Gathering. Ia dan Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun merangkul pengusaha travel, pencharter pesawat, industri airlines, komunitas, dan lainnya di Wisma KBRI.

“Terima kasih Pak Dubes Djauhari yang terus men-support iklim pariwisata dan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Terima kasih banyak, kegiatan di KBRI ini sangat membantu merecovery Bali yang sempat turun drastis,” ungkap Arief Yahya.

Pemebahasan itu sendiri ditindaklanjuti pada Jumat 14 Desember 2018 dengan mengumpulkan para calon investor di Four Season Beijing. Menpar Arief Yahya juga akan tampil untuk meyakinkan pelaku industri pariwisata untuk menanamkan modal di Tanah Air.

Bagaimana respons pelaku usaha pariwisata yang diundang ke KBRI untuk membahas masalah ini? “Bagus. Semoga ini berdampak signifikan untuk merecovery Bali. Agar Bali cepat pulih dan progres dari proyeksi yang sudah ditetapkan,” ungkap Arief Yahya.

Pertemuan itu sendiri juga diliput media China. Awak media menanyakan bagaimana kelanjutan soal sweeping dan penutupan sejumlah usaha souvenir di Bali. Menpar Arief pun menjawab bahwa itu sudah selesai. Bahkan beberapa sudah beroperasi kembali, dan diharapkan akhir tahun 2018 ini, semua yang sudah berizin dan mengikuti peraturan, bisa beroperasi lagi.

Sementara itu Dubes Djauhari dalam sambutannya cukup yakin bahwa Pariwisata akan menjadi masa depan Indonesia. “Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi menargetkan 3 juta wisman dari Tiongkok di 2019. Tetapi Pak Menpar Arief Yahya ini membuat proyeksi lebih tinggi, 3,5 juta wisman,” kata Djauhari.

Dia mengakui saat ini pariwisata di Indonesia sangat bergairah. Di mana-mana orang memperbincangkan pariwisata. Di pelosok-pelosok negeri juga makin sadar bahwa pariwisata itu memberi kontribusi yang signifikan, yang oleh Presiden Jokowi disebut bahwa efek positif ekonominya menetes sampai ke bawah, bisa dirasakan oleh rakyat.

“Pariwisata menjadi bagian yang sangat strategis buat Indonesia. Pariwisata terbukti memberikan kontribusi yang besar. Jika Pariwisata bisa bertumbuh lebih dari 10%, itu akan men-drive pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, hingga rata-rata di atas 6%. Karena itu, kita perlu berkolaborasi untuk sama-sama mendorong growth di sector Pariwisata,” jelas Djauhari Oratmangun.

Dia juga mengapresiasi Menpar Arief Yahya yang terpilih sebagai The Best Minister of Tourism of ASEAN 2018, yang dianugerahkan oleh Philip Kotler Foundation dan MarkPlus, pekan lalu. Dauhari mengucapkan selamat kepada Arief Yahya.

