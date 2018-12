Jelang KasmaRUN 2018, Hunian Hotel di Bintan Melonjak Drastis

BINTAN – Perhelatan KasmaRUN 2018 and The New Year Eve Party di Bintan menarik banyak wisatawan. Sejauh ini, tingkat hunian kamar hotel dan apartemen di sekitar venue ludes terjual.

KasmaRUN 2018 and The New Year Eve Party akan digelar pada Senin 31 Desember 2018 di Lagoi Bay, Bintan, Kepulauan Riau. Jelang bergulirnya event, kamar hotel dan apartemen di sekitar venue penuh. Total sampai berita ini diturunkan sudah ada 972 orang peserta yang sudah memesannya.

“Tingkat hunian hotel dan apartement di Bintan saat ini sangat positif. KasmaRUN ini menjadi salah satu treatment terbaik menghadirkan wisatawan di Bintan. Momentumnya bersamaan dengan tahun baru. Penuhnya tingkat okupansi jadi sinyal positif bagi perekonomian Bintan,” ungkap Kadispar Bintan Luki Zaiman Prawira.

Memudahkan peserta, kamar hotel dan apartement dijadikan satu paket dengan tiket KasmaRUN. Peserta tidak perlu lagi memikirkan lokasi strategis untuk menginap. KasmaRUN diprediksi akan menghasilkan perputaran uang Rp485 juta. Angka tersebut mengacu pada sebanyak 40% (setara 388) peserta berasal dari mancanegara.

Didominasi peserta Singapura dan Malaysia, kemampuan spending wisman di Kepulauan Riau berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per hari. Lalu, rata-rata length of stay para wisman berkisar 2,5 hari. Jumlah tersebut akan semakin membesar. Sebab, KasmaRUN menarik minat peserta lokal di luar Kepulauan Riau.

Deputi Bidang Pemasaran I Kemenpar Rizki Handayani Mustafa mengatakan, event ini positif.

“KasmaRUN event yang luar biasa. Sebab, mampu menghadirkan minimal 388 peserta mancanegara. Jumlah itu tentu belum dengan keluarganya. sebab, peserta pasti membawa serta keluarga, kerabat, atau sahabatnya. Sebab, KasmaRUN momen terbaik menyambut pergantian Tahun Baru 2019. Kehadiran mereka tentu bagus bagi perekonomian. Masyarakat bisa menikmati tambahan income,” kata Rizki.

Kuatnya arus masuk wisatawan memang tidak lepas dari kemasan KasmaRUN. Sebab, event ini ramah bagi keluarga. Buktinya, ada slot khusus bagi keluarga. Terbagi dalam 3 kategori, para peserta pun bisa memilih slot Family, Single, dan Couple. Kiki-sapaan Rizki Handayani-menambahkan, KasmaRUN destinasi terbaik menikmati liburan.

“KasmaRUN adalah event keluarga. Mereka bisa berlari bersama menikmati eksotisnya view di sepanjang track. Setelah berlari, peserta juga bisa menikmati berbagai wahana yang ada di sana. Setelah itu lalu bersama-sama countdown menuju 2019. Jadi, pastikan event ini tidak terlewatkan,” kata Kiki lagi.

Mengakomodir kebutuhan keluarga, KasmaRUN juga menawarkan sejumlah destinasi. Seperti keunikan Rumah Imaji. Sesuai namanya, destinasi ini sarat imajinasi dengan spot foto 3D art. Ada juga Food Gram yang menjadi spot terbaik menikmati kuliner. Destinasi lainnya adalah Latern Park yang berupa taman lentera instagramable. Atau, meletakan gembok cinta di Love Lock.

Bagi penikmati wisata air, maka Pantai Lagoi destinasi terbaik. Pengunjung bisa bermain kayak, jetski, dan bersnokling ria. Bila ingin menikmati sunset penutup tahun 2018, maka Yeah Cafe adalah spot terbaik. Pengunjung juga bisa mencoba permainan odong-odong, mini train, dan scooter. Untuk cenderamata, silahkan datang ke Plaza Lagoi. Ada beragam produk yang ditawarkan di sana.

“KasmaRUN ini sebenarnya paket lengkap menikmati pesta pergantian tahun. Peserta bisa memacu adrenalin melalui lintasan lari. Berikutnya, lalu bergembira bersama menikmati malam pergantian tahun baru. Secara geografis, kawasan Bintan ini juga mudah dijangkau,” ujar Kabid Pemasaran Area II Asdep Pengembangan Pemasaran I Regional I Kemenpar Kiagoos Irvan Faisal.

Posisi Bintan memang strategis. Bintan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Aksesibilitasnya juga mudah baik melalui udara atau jalur laut. Untuk jalur laut, ada banyak pilihan ferry dari Singapura dan Malaysia. Pun demikian dengan rute laut dari Batam. “Ada banyak pilihan menuju Bintan. Pastikan Anda berada di sana sehari jelang event. Sebab, KasmaRUN memiliki banyak kemeriahan,” jelasnya lagi.

Menawarkan berbagai kemeriahan, KasmaRUN akan berbagi kegembiraan melalui DJ Performance, LED Dance, Live Music, dan Flash Mob. KasmaRUN juga menebar warna-warni melalui Games, Foam Party, Colour Party, Bazaar, Laser Party hingga Pesta Kembang Api. Mendengar progress positif KasmaRUN, apresiasi pun diberikan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya.

“KasmaRUN memang luar biasa. Keunikannya mampu menghadirkan banyak wisman. Mereka tentu juga sudah besiap menikmati pesta pergantian Tahun Baru 2019. KasmaRUN ini spot terbaiknya karena ada banyak event yang ditawarkan. Silahkan berkunjung ke Bintan karena atraksi, aksesibilitas, dan juga amenitasnya terbaik. Enjoy Bintan, selamat Tahun Baru 2019,” tutup Menpar.

(ris)