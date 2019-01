NEW YORK - Acara pelantikan Anggota DPR di Amerika Serikat (AS) mendadak heboh saat seorang politikus bernama Rashida Tlaib asal Michigan mengenakan baju tradisional Palestina yang dijahit ibunya. Rashida merupakan salah satu perempuan Muslim pertama yang terpilih di DPR AS.

Awalnya, Tlaib berencana untuk disumpah dengan kitab suci Alquran milik Thomas Jefferson, tapi kemudian ia berubah pikiran, seperti dilansir Detroit Free Press.

Tlaib dan politikus Demokrat lainnya, Ilhan Oimar, dari Minnesota adalah dua perempuan Muslim pertama yang terpilih di DPR. Sementara itu, Deb Haaland, anggota DPR yang merupakan keturunan orang Amerika asli atau sejuga menggunakan baju tradisional saat pengambilan sumpah.

Politikus Demokrat dari New Mexico, yang merupakan salah satu dari dua perempuan keturunan Amerika asli pertama yang terpilih di DPR, memakai pakaian tradisional suku Pueblo. Dia menggunakan perhiasan berwarna silver dan biru-hijau dan sepatu sandal.

Pada hari Kamis lalu itu, ratusan anggota parlemen dari seluruh AS tiba di Washington untuk disumpah menjadi anggota DPR. Meskipun tidak ada teks tertulis untuk pengambilan sumpah itu, banyak anggota parlemen yang bersumpah dengan memegang Alkitab saat mereka berjanji untuk melindungi AS dari "semua musuh, baik yang asing atau pun domestik".

Saat wawancara dengan media Detroit Free Press, Tlaib mengatakan awalnya dia ingin memakai Alquran milik presiden ketiga AS, Thomas Jefferson, saat pengambilan sumpah. Namun, dia memutuskan untuk menggunakan Alquran yang dimiliki keluarganya.

"Saya bersumpah dengan Quran untuk menunjukkan bahwa orang Amerika terdiri dari berbagai latar belakang dan kita semua mencintai keadilan dan kebebasan".

"Bagi saya ini sangat penting karena banyak orang AS yang merasa bahwa Islam adalah agama yang asing bagi sejarah negara ini," ujarnya.

Padahal, katanya, "Orang Islam sudah berada di sini sejak awal... Sejumlah bapak bangsa AS tahu lebih banyak soal Islam dibandingkan anggota DPR AS saat ini."

Rashida Tlaib, the first Palestinian American elected to Congress, poses with supporters outside the Capitol. She will be sworn in wearing a traditional Arab thobe pic.twitter.com/yK5Rs5sgyE— Anthony Zurcher (@awzurcher) January 3, 2019