JAKARTA - Kasus prostitusi yang melibatkan artis Vanessa Angel masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sejumlah artikel terkait prostitusi artis digemari pembaca Okezone sepanjang hari. Berikut ini lima berita terpopuler sepanjang hari Kamis, (10/1/2019).

Muncikari: Vanessa Jangan Berbohong Demi Kepentingan Pribadi!

Dua orang muncikari yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur (Jatim) buka suara soal kasus prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila. Dalam wawancara eksklusif bersama iNews TV, mucikari berinislal TN dan ES itu mengaku keterangan yang diberikan Vanessa pada pihak kepolisian adalah kebohongan.

Berita selengkapnya baca di sini.





Polisi Akhirnya Perlihatkan Muncikari dan Celana Dalam Vanessa Angel

Polda Jatim akhirnya beberkan dua muncikari yang menjadi tersangka kasus prostitusi online melibatkan artis Vanessa Angel dan model Avriellia Shaqqila. Di mana kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial TN dan ES.

Selain memperlihatkan kedua tersangka, polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti seperti kondom, celana dalam warna ungu, tujuh buah ponsel dan ATM. Namun untuk barang bukti celana dalam warna ungu dibungkus plastik oleh polisi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Soal Harga Beras, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Masyarakat Senang Petani Tak Senang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan keseimbangan harga beras bisa terjaga di pasar. Walupun stok beras saat ini di gudang Bulog sangat melimpah.

Berita selengkapnya baca di sini.

Hapus Foto di Instagram, Jane Shalimar Kecewa pada Vanessa Angel?

Secara mengejutkan Jane Shalimar telah menghapus foto Vanessa Angel di laman instagram miliknya. Pantauan Okezone, Rabu (9/1/2019) foto saat Jane Shalimar memegang kepala Vanessa Angel yang diunggah pada Minggu kemarin telah hilang dalam feed instagram milik Jane.

Tulisan berupa support untuk wanita yang disapa Echa ini berisi, “i will never let you walk alone. As long as forever, I will always stand by your side. Stay strong,” tulis Jane.

Berita selengkapnya baca di sini.

Gugur di Piala FA Jadi Berkah bagi Liverpool

Liverpool secara mengejutkan gugur dari Piala FA 2018-2019, saat takluk 1-2 dari Wolverhampton Wanderers di Molineux Stadium, Selasa 8 Januari 2019, dini hari WIB. Kekalahan itu membuat Liverpool belum meraih kemenangan di 2019, karena di pertandingan sebelumnya pada awal tahun ini The Reds –julukan Liverpool– juga kalah dari Manchester City di Liga Inggris dengan skor 1-2 juga.

Berita selengkapnya baca di sini.

(fmi)