MUSIM dingin ekstrem dengan suhu mencapai di bawah 50 derajat celcius melanda berbagai wilayah Amerika Serikat. Fenomena alam yang disebut polar vortex menyebabkan beragam hal unik, mulai dari 'gempa es', pembakaran rel kereta api, air panas membeku, hingga garpu mengambang.

'Gempa es'

Cryoseisms—atau juga disebut 'gempa es'—dilaporkan terjadi di negara bagian Ohio dan Pennsylvania. Warga di dua kawasan itu mendengar suara letupan dari dalam tanah.

'Gempa' itu terjadi ketika embun dari salju serta hujan menyusup ke dalam tanah. Kemudian, perubahan suhu yang tiba-tiba menyebabkan lapisan es mengembang dan menimbulkan suara letupan.

"Bunyinya seperti perabot besar tiba-tiba jatuh," kata Michelle Tebbetts, warga Dillsburg, Pennsylvani, kepada WHP-TV.

"Gempa es ini bunyinya seperti letupan atau ledakan kemudian kami merasakan sedikit guncangan di dalam rumah," timpal Steven Tebbetts.

Warga Amerika jadi 'lemah'?

Gubernur Kentucky, Matt Bevin, mengeluhkan penutupan sekolah-sekolah ketika suhu mencapai minus 14 derajat Celsius.

"Apa yang terjadi dengan warga Amerika? Kita menjadi lemah," sebut kader Partai Republik itu.

"Saya sedikit bercanda. Namun, saya cukup khawatir bahwa dalam hal ini kita mengirimkan pesan kepada anak-anak muda bahwa jika hidup sulit kamu bisa memeluk diri seperti janin di dalam kandungan—ke tempat yang lebih hangat—dan menunggu sampai situasinya tidak lagi sulit. Tapi kenyataan hidup kan tidak seperti itu," tambahnya.

Shout out to all airport employees who are working outdoors today during the #polarvortex! We appreciate everything you do! 📹: Gina K pic.twitter.com/x4KWdAAP0l— John Glenn Intl (@columbusairport) 30 Januari 2019

Menanggapi perkataan Bevin, Asosiasi Pendidikan Kentucky merilis pernyataan melalui Twitter.

"Kami selalu mendukung keputusan yang dibuat untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak Kentucky. Selalu."

Pakar meteorologi dari saluran berita NBC, Al Roker, mengecam Bevin sebagai "gubernur pandir". Sejumlah kalangan turut angkat bicara di media sosial, menantang Bevin menghabiskan lebih dari 15 menit di luar ruangan.

Rel kereta api dibakar

Rel kereta api komuter di Chicago sengaja dibakar oleh para karyawan perusahaan kereta guna mencegah rel membeku sehingga kereta bisa tetap meluncur.

"Pada dasarnya, api itu berasal dari pemanas bertenaga gas. Jadi sebenarnya Anda sedang melihat mesin pemanggang raksasa bertenaga gas," ujar juru bicara Metra Commuter Rail, Mel Riele, kepada Chicago Tribune.

It’s so cold in Chicago, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. https://t.co/YsCjTNIMhe pic.twitter.com/j0ej5C0PAl— ABC News (@ABC) 30 Januari 2019

Nyala api dari pembakaran itu, menurutnya, mencegah logam berkontraksi. Sebab, jika dibiarkan, logam pada rel kereta api dapat retak serta baut dan mur dapat copot.

Layanan pengantaran surat dihentikan

Para warga di 10 negara bagian tidak akan mendapat surat atau paket pos karena Perusahaan Pos AS memutuskan untuk menghentikan layanan pengantaran.

As the #PolarVortex brings heavy snow and freezing conditions to the US Midwest, residents of Minnesota have been taking part in the 'frozen pants' challenge.



For the latest on America's big freeze, head here: https://t.co/WAjvTiS9fK pic.twitter.com/0N26XVGvUU— Muhemmed Asfand Yar (@muhemmedasfand) 1 Februari 2019

Ini bukan pertama kalinya layanan pengantaran surat dihentikan karena cuaca. Penghentian biasanya terjadi jika salju dalam jumlah banyak menumpuk di jalan.

Padahal, slogan tak resmi Perusahaan Pos AS adalah: "Baik itu salju atau hujan atau panas atau malam mendung menghentikan kurir-kurir ini dari merampungkan tugas mereka dengan gesit".

Tidak boleh bicara!

Dinas Cuaca Nasional (NWS) memperingatkan masyarakat di negara bagian Iowa untuk "menghindari menarik napas panjang" dan "meminimalkan bicara" saat berada di luar ruangan.

"Angin yang kering dan sangat dingin dapat mengiritasi paru-paru, menyebabkan napas pendek, dan memicu serangan asma bagi mereka yang mengidap penyakit paru-paru, seperti asma," kata Asosiasi Paru-Paru Amerika.

Kalaupun warga harus ke luar ruangan, para pakar menyarankan agar menutup wajah dan mulut menggunakan kain guna menghangatkan udara yang dihirup.

Beruang kutub seperti berada di habitat

Kebun Binatang Buffalo di negara bagian New York ditutup akibat cuaca dingin. Tapi, hal ini justru dinikmati salah satu penghuninya, beruang kutub bernama Sakari.

Kebun Binatang Brookfield dan Kebun Binatang Lincon Park di Chicago ditutup dan sebagian besar hewan akan dimasukkan ke dalam ruangan, sebut perwakilan kedua kebun binatang itu.

Akan tetapi itu tidak berlaku bagi hewan-hewan yang habitatnya memang bercuaca sangat dingin, seperti rubah kutub dan penguin.

Air mendidih jadi membeku

Di media sosial, sejumlah warganet memperlihatkan rekaman video saat mereka melemparkan air mendidih ke udara. Alih-alih jatuh ke tanah dalam bentuk cair, air panas itu tiba-tiba berubah menjadi kristal yang tampak seperti uap di tengah udara kering.

Kehebohan ini terbukti sangat populer di antara pakar meteorologi, guru IPA, dan anak-anak yang diminta tetap di rumah karena cuaca dingin.

Lainnya menunjukkan bagaimana cara mengisi pistol air dengan air mendidih untuk menciptakan fenomena alam.

How a science teacher passes the time in a snow day. 🥶 AccuWeather records current air temp at -21°F and wind-chill at -46°F If you do this, make sure you toss it so that the wrong doesn't blow the boiling water back into you. pic.twitter.com/06M61HEa9l— Kathy Peake Morton (@kathyamorton) 30 Januari 2019

Garpu mengambang

How cold is it in Chicago at the moment....? pic.twitter.com/U3wJnHZwFY— Charles Croucher (@ccroucher9) 31 Januari 2019

Ingin tahu seberapa dingin suhu di Kota Chicago? Seorang warganet memperlihatkannya dengan mengunggah foto garpu yang membeku saat sedang menyantap semangkuk mi panas.

(fzy)