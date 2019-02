TOKYO – Ikan laut dalam raksasa yang ditemukan hanyut di sepanjang pantai Jepang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya tsunami baru di negara itu. Tiga ekor ikan dayung atau oarfish telah ditemukan di pantai atau tersangkut di jaring nelayan selama sepekan terakhir, membuat jumlah ikan sejenis yang ditemukan musim ini menjadi tujuh ekor.

Oarfish dapat tumbuh sampai sebesar 11 meter, tinggal di laut dalam dan diyakini oleh sebagian orang sebagai sebuah pertanda bencana dan membuat warga khawatir gempa besar dan tsunami mungkin akan terjadi dalam waktu dekat.

Menurut legenda, ikan-ikan tersebut akan mendamparkan diri di pantai sebelum terjadinya gempa bawah laut atau tsunami.

Dikenal sebagai “pembawa pesan dari istana dewa laut” oleh masyarakat Jepang, oarfish diyakini hidup di kedalaman satu kilometer di bawah laut dan muncul ke permukaan saat mereka sakit atau sekarat.

Sedikitnya 10 ekor oarfish terdampar di Jepang pada 2010, beberapa bulan sebelum gempa Maret 2011 yang memicu tsunami raksasa yang menewaskan hampir 19.000 orang dan menghancurkan reaktor nuklir Fukushima.

