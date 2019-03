BANDUNG - Polisi masih bungkam soal adanya dugaan tersangka lain dalam kasus video kampanye hitam yang dilakukan 3 orang dari Partai Emak-emak Prabowo Sandiaga (Pepes). Polisi saat ini, fokus lakukan penyidikan.

"Kita masih fokus untuk mengumpulkan barang bukti yah," kata Kapolres Karawang AKBP Nuredi Irwansyah Putra, saat dikonfirmasi melalui sambungan telefonnya, pada Senin (4/3/2019).

Baca juga: Ini 3 Perempuan Diciduk Polisi Diduga Kampanye Jokowi Menang 'LGBT Disahkan dan Adzan Dilarang'

Adanya dugaan ketiga perempuan tersebut dipesan untuk melakukan kampanye hitam kepada Jokowi, hingga saat ini masih di dalami oleh polisi. Disinggung polisi sudah mengantongi nama-nama yang diduga menyuruh ketiga perempuan tersebut, Kapolres engga menjawab hal itu.

"Kita masih penyidikan saat ini," ucapnya.

Baca juga: Polisi Sita HP dari 3 Perempuan Diduga Pelaku Kampanye Hitam ke Jokowi

Seperti diketahui, emak-emak yang berasal dari PEPES tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka ITE. Mereka di antaranya ES warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, IP warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang dan CW warga Telukjambe, Desa Sukaraja, Kabupaten Karawang.

Ketiga orang ini dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca juga: Mahfud MD: 3 Emak-Emak Kampanye Hitam ke Jokowi Langgar UU ITE

Mereka memiliki peran masing-masing dalam video tersebut. Dalam kasus ini, ES dan IP terlihat dalam video mengeluarkan kata-kata terhadap seorang kakek yang berdiri di depan pintu rumahnya. Sementara CW melakukan perekaman dan mengunggah ke media sosial dengan akun miliknya @citrawida5.

(rzy.-)