ISLAMABAD — Para tim pencari telah melihat jenazah dua pendaki dari Inggris dan Italia di Pakistan, beberapa hari setelah pasangan itu hilang ketika mencoba mendaki salah satu puncak tertinggi dunia.

Tom Ballard (30) dan Daniele Nardi (42) terperangkap dalam cuaca buruk sekitar dua minggu lalu ketika berusaha mendaki Nanga Parbat berketinggian 8.125 meter dan dijuluki "gunung pembunuh" dengan menggunakan rute yang belum pernah berhasil diselesaikan.

“Pencarian untuk Nardi dan Ballard secara resmi berakhir ketika tubuh pasangan itu tanpa diragukan diidentifikasi melalui teleskop dan foto udara,” kata Duta Besar Italia untuk Pakistan seperti dilaporkan VoA, Minggu (10/3/2019).

"Dengan sangat sedih saya informasikan bahwa pencarian untuk @NardiDaniele dan Tom Ballard telah berakhir ketika @AlexTxikon dan tim pencari telah mengkonfirmasi bahwa siluet yang terlihat di jejak Mummery sekitar ketinggian 5.900 meter adalah dari Daniele dan Tom.

With great sadness I inform that the search for 🇮🇹 @NardiDaniele and 🇬🇧 Tom Ballard is over as @AlexTxikon and the search team have confirmed that the silhouettes spotted on Mummery at about 5900 meters are those of Daniele and Tom. R.I.P. #NangaParbat pic.twitter.com/vBmsRKJgKC— Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) March 9, 2019