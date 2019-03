WELLINGTON - Sebanyak empat puluh orang tewas dan 20 terluka setelah empat pria bersenjata menyerbu dua masjid di Christchurch, Selandia Baru.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, 10 orang tewas di Linwood dan 30 di masjid Deans Ave dekat Hagley Park.

Menyitir New Zealand Herald, Jumat (15/3/2019) Ardern menyebut serangan itu sebagai serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya di Selandia Baru.

Para pelaku yang sudah ditahan belum pernah masuk dalam daftar daftar terorisme.

The person who has committed this violent act has no place here. To those in Christchurch; I encourage you to stay inside and follow the instructions of @nzpolice. The Police Commissioner will be making a public statement at 5pm. I will update everyone again later this evening. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) 15 Maret 2019