ISRAEL - Tim peneliti Israel mengatakan mereka telah menemukan gua garam terpanjang di dunia. Lorong dan ruangan di dalam Gua Malham yang menghadap langsung ke Laut Mati itu mencapai 10 kilometer dan rampung dipetakan selama lebih dari dua tahun.

Menurut tim peneliti, hujan diperkirakan akan memperpanjang Gua Malham lebih lanjut.

Baca juga: Gadis India Catat Rekor Dunia Sebagai Pemilik Rambut Terpanjang

Hal ini terjadi ketika air hujan mengalir di lubang-lubang bebatuan sehingga garam larut dan membentuk terusan semihorizontal di sepanjang aliran menuju Laut Mati.

Sebagian Gua Malham, yang berada di Gunung Sodom, gunung paling besar di Israel, telah dipetakan pada tahun 1980-an.

Dua tahun lalu, Yoav Negev dari Klub Penjelajah Gua Israel memutuskan untuk merampungkan survei lapangan dan membentuk tim peneliti dan ahli gua.

Baca juga: Nepal Membuat Rekor Replika Peta Laut Mati dari Kantong Plastik

Saat makan malam di gua, Boaz Langford dari Universitas Ibrani di Yerusalem mengatakan para penjelajah merasa bahwa pasta yang mereka santap kurang bumbu.

"Jadi, kami memecah garam dari salah satu batuannya untuk kami gunakan," kata Boaz Langford.

Malham, kata tim peneliti, sekarang mengalahkan rekor gua garam terpanjang di dunia yang selama 13 tahun dipegang oleh Cave of the Three Nudes, gua garam sepanjang 6,85 kilometer di Pulau Qeshm, Iran.

(rzy)