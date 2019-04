TOBASA – Salah satu keunggulan yang ditawarkan The Kaldera – Toba Nomadic Escape adalah amenitas, yang dihadirkan lewat sensasi menginap di dalam tenda. Kedengarannya sederhana sekali, tapi kalian tidak akan berpikir seperti itu jika sudah melihat bagian dalam tenda yang didirikan di The Kaldera – Toba Nomadic Escape. Kalau tidak percaya, yuk kita tengok bagian dalamnya.

The Kaldera – Toba Nomadic Escape diresmikan pada Kamis (4/4/2019). Dengan konsep nomadicnya, The Kaldera menghadirkan sejumlah amenitas yang sangat ramah buat para pengembara. Dijelaskan Kepala Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT), amenitas yang dihadirkan di The Kaldera beragam.

“Kita menghadirkan pilihan amenitas untuk para wisatawan pengembara, atau nomadc tourism. Ada Bubble Tent, Bell Tent, Cabin, dan juga Ecopod. Tentu amenitas-amenitas ini akan memberikan pengalaman berbeda kepada para wisatawan,” tuturnya.

Khusus Bell Tent, BPODT sebagai pengelola The Kaldera menghadirkan 15 tenda. Tapi tentu saja tidak sembarangan tenda yang dibangun di The Kaldera.

“Bell Tent adalah tenda yang memiliki fasilitas hotel bintang 5. Jadi, jika wisatawan berada di dalamnya, ia tetao mendapatkan kenyamanan layaknya menginap d hotel berbintang. Tetapi saat ia keluar kamar, ia akan mendapatkan view alam Danau Toba yang sangat eksotis,” katanya.

Bell Tent sangat luas. Sangat nyaman untuk menginap di sana bersama teman, sahabat dan keluarga. Karena, didalamnya terdapat 4 kasur besar. Dua kasur springbed utama yang terletak di tengah tenda, plus dua tenda kecil yang berada di samping kanan dan kirinya. Ada lemari kecilnya juga loh.

Tapi bukan hanya itu yang berada di dalamnya. Bell Tent juga dilengkapi dengan karpet yang bisa berfungsi untuk duduk-duduk sambil minum kopi panas. Lantas bagaimana caranya bisa mendapatkan kopi di tengah hutan?

Inilah hebatnya Bell Tent. Di dalamnya dilengkapi aliran listrik. Tentunya, lengkap dengan sarananya pemanas air. Jadi urusan bikin kopi atau the panas tidak menjadi masalah. Asyikkan. Dengan listrik yang mengalir, cahaya di dalam tenda dijamin terang.

Tapi, jika kalian ingin mendapatkan kesan yang lebih romantis, coba deh matikan lampunya. Serta nyalakan lentera berisi lilin yang sudah ada di dalam tenda. Dijamin suasananya menjadi sangat syahdu.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengajak para wisatawan untuk menikmati The Kaldera. Serta mendapatkan sensasi yang lain dalam berwisata.

“The Kaldera akan memberikan pengalaman berbeda untuk menikmati Danau Toba. Pengalaman yang tidak akan bisa terlupakan. Karena, kalian bisa menginap di dalam tenda dengan fasilitas hotel bintang lima. Dan belum banyak destinasi yang menerapkan hal ini,” paparnya.

(ris)