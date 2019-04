BOGOR - Polres Bogor mengamankan dua pria berinsial S dan B terkait video viral yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) di daerah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua pria tersebut diketahui merupakan anggota dari Front Pembela Islam (FPI).

"Mereka (S dan B) anggota dari organisasi masyarakat FPI," kata Kapolres Bogor AKBP AM Dicky dalam keterangan persnya, Sabtu (6/4/2019).

Dicky menjelaskan, motif kedua pelaku menghina Jokowi karena ingin membela guru besarnya Habib Rizieq Shihab.

Keduanya dengan sengaja membuat rekaman video tersebut untuk selanjutnya disebar melalui media sosial WhatsApp dan menjadi viral.

"Jadi pelaku S yang merekam dan pelaku B yang berorasi menghina presiden kemudian disebar ke grup whatsapp. Alasannya mau membela guru besar mereka dan atas kehendak sendiri," paparnya.

Presiden Jokowi (Okezone)

Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 thn 2008 dan atau Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 thn 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) UU No 1 thn 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 157 ayat (1) KUHP.

"Barang bukti yang diamankan dua handphone milik kedua pelaku yang digunakaan saat beraksi. Sekarang masih dalam penyelidikan lebih lanjut," tutup Dicky.

Sebelumnya, beredar video viral di media sosial adanya seorang pria menghina Joko Widodo di pinggir jalan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam video berdurasi 39 detik itu memperlihatkan seorang pria berkumis mengenakan penutup kepala hitam berdiri di pinggir jalan raya. Dengan membawa secarik kertas bertuliskan 'Hei Jokowi Rakyat Sudah Muak dan Jijik Sama Lu', pria tersebut terus menerus menghina Jokowi ke arah pengendara yang melintas.

"Jokowi goblok, babu China, PKI," teriak pria itu dalam video.

Tidak sampai di situ, terdengar pula suara pria lainnya yang diduga sedang merekam mengarahkan pengendara memilih capres 02 Prabowo Subianto. Meski demikian, para pengendara yang melintas nampak mengacuhkan aksi penghinaan itu.

"Mantap, pilih Prabowo," teriak pria lainnya.

(sal)