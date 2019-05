View this post on Instagram

Selamat Hari Buruh Internasional.⁣ ⁣ Hari ini 1 Mei 2019, Kartu Pekerja tahap ke-5 dibagikan serentak di 5 wilayah kota DKI Jakarta. Hingga hari ini 9.784 orang pekerja telah diverifikasi untuk menerima Kartu Pekerja.⁣ ⁣ Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Ibukota. Penerima Kartu Pekerja Jakarta memperoleh tambahan manfaat: layanan naik TransJakarta gratis di 13 koridor, anggota JakGrosir, penyediaan pangan dengan harga murah, dan bantuan biaya pendidikan (KJP Plus) bagi anaknya.⁣ ⁣ #MayDay⁣ #HariBuruh⁣ #KartuPekerja⁣ #DKIJakarta⁣