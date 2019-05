TUBAN - Apa yang muncul di benak Anda saat mendengar kata Tuban? Bisa Kota Seribu Goa, Kota Tuak, Kota Koes Plus, Bumi Ronggolawe, hingga The Mid-East of Java. Tuban juga populer dengan sebutan Bumi Wali karena di wilayah Tuban terdapat banyak makam para wali yang menyebarkan agama Islam. Namun selain hal itu Tuban juga memiliki destinasi wisata yang sangat menarik cocok untuk disambangi saat "PesonaMudik2019.

Terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Timur, Tuban memiliki bentang alam yang sangat lengkap. Dari mulai bentang alam perbukitan sampai dengan pantai, semuanya dimiliki oleh kabupaten yang satu ini. "Banyak tempat wisata di Tuban yang bisa dieksplorasi," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Destinasi wisata di Tuban cukup lengkap, ada pantai-pantai eksotis, wisata alam kekinian dengan spot selfienya, wisata religi, hingga wisata goa dan air terjun yang tak kalah menawan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa tempat wisata di Tuban yang wajib kamu sambangi saat liburan.

1. Pantai Remen

Anda yang hobi berjemur dan bermain pasir di pinggir pantai? Mampirlah ke objek wisata Pantai Pasir Putih Remen yang sangat pas untuk dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi Anda. Pantai ini menawarkan daya tarik utama berupa garis pantai yang sangat lebar dengan pasir putihnya yang sangat halus.

Pantai ini pertama kali diresmikan sebagai tempat wisata pada Tahun 2015. Selain berjemur dan bermain pasir, di pantai ini, Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas wisata menarik, seperti hunting foto, berburu olahan kuliner khas masyarakat setempat, berkunjung ke PLTU Tanjung Awar–Awar dan lainnya.

2. Air Terjun Nglirip

Air terjun berlokasi di Desa Remen, Kec. Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur ini memiliki warna air yang hijau tosca yang sangat memukau. Pantas disebut surga tersebunyi di Tuban untuk menggambarkan keindahan alam objek wisata yang satu ini. Ketinggiannya memang terbilang biasa – biasa saja, yaitu hanya sekitar 30 meter. Namun warna airnya sangat indah.

Namun dibalik keindahan yang ditawarkannya tersebut, air terjun ini menyimpan mitos yang agak menakutkan. Menurut kabar yang beredar di kalangan masyarakat sekitar, air terjun ini setiap tahunnya selalu memakan korban. Uniknya, korban yang tenggelam di air terjun ini selalu gadis perawan. Jadi jika berkunjung ke sini, selalu waspada dan berhati – hati.

3. Gua Ngerong

Berfoto dengan latar belakang pemandangan stalaktit dan stalagmit yang indah menjadi salah satu rutinitas berkunjung ke Goa. Bisa juga sekadar berkeliling lokasi sekitar gua untuk menikmati keindahannya. Nah bila berkunjung ke Gua Ngerong di Jl. Raya Barat No. 155, Dusun Gembong, Kec. Rengel, Kab. Tuban, Jawa Timur Anda juga dapat melakukan aktivitas wisata yang “tidak normal” dan amat sangat lain dari aktivitas wisata di kebanyakan goa lainnya.

Di goa ini, selain dapat menikmati stalaktit dan stalagmit, Anda juga bisa berenang dan bermain air di kolam yang ditinggali oleh kura – kura putih dan ikan tawes. Bukan cuma itu. Selain mandi di kolam, Anda juga bisa menyusuri sungai yang ada di gua ini dengan menggunakan perahu karet. Kalau mau, juga diperbolehkan untuk memberi makan kawanan ikan yang ada di sekitar kolam dan aliran sungai yang dilewati.

4. Pantai Sowan

Pantai ini dinamai Pantai Sowan, karena letaknya ada di Dusun Sowan, daerah Bogoran, Bogorejo, Bancar, Kab. Tuban, Jawa Timur. Di kalangan masyarakat sekitar, pantai ini banyak dikenal dengan nama “Wana Wisata Sowan”. Tidak seperti beberapa pantai yang sebelumnya yang mana garis pantainya cenderung didominasi oleh pasir putih saja, garis pantai ini terdiri atas campuran pasir dan bebatuan karang.

Tidak jauh dari pantai ini ada hutan hijau seluas 32 hektar yang ditumbuhi dengan berbagai jenis tanaman tropis, seperti trembesi, klampis, dan mahoni. Objek Wisata Pantai Sowan dikelola sepenuhnya oleh KPH Perhutani Kab. Tuban. Pantai ini telah dilengkapi dengan fasilitas wisata yang cukup memadai. Selain itu, tiket masuknya pun juga sangat murah.

5. Bukit Leran, Palang, Tuban

Bukit yang tak kalah cantik dari Bukit Jedih di Madura ini namanya Bukit Leran dan berada di Tuban. Dahulunya, Bukit Kapur Leran adalah sebuah penambangan batu kapur putih dan bukan tempat wisata yang dikunjungi banyak wisatawan layaknya sekarang.

Tak hanya itu saja keistimewaan Bukit ini memiliki gua-gua kecil sisa penambangan. Namun, jika ingin masuk ke gua-gua kecil ini harap berhati-hati, karena rawan runtuh.

6. Goa Suci

Selain kaya akan wisata pantainya, Tuban juga kaya akan wisata goa. Salah satunya adalah Goa Suci. Jika kebanyakan goa terbentuk dengan sendirinya karena pengaruh alam, tidak begitu dengan goa yang satu ini. Goa ini tergolong goa buatan, bagian dinding Goa Suci Tuban terlihat seperti bekas pahatan. Di salah satu bagiannya, ada tulisan Jawa berupa angka 1026. Diperkirakan angka tersebut adalah angka pendirian goa suci ini.

Menurut sejarahnya, goa ini termasuk peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak dikawasan penambangan batu kapur. Menurut penuturan masyarakat sekitar, goa ini diberi nama Goa Suci karena dulunya sering dijadikan sebagai tempat untuk menyucikan diri dengan cara bertapa, semedi, dan menyendiri untuk sekedar merenung dan menenangkan pikiran.

Dinding goa yang terbentuk akibat aktivitas tambang batu kapur pada zaman dahulu ini terlihat sangat artistik. Keindahan goa terlihat semakin keren ketika cahaya matahari masuk menembus celah goa. Kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk objek fotografi yang super kece. Lokasi Goa Suci Tuban ada di Desa Leran Wetan, Kec. Palang, Kab. Tuban, Jawa Timur.

7. Pemandian Bektharjo

Ingin berfoto di bawah air atau melakukan foto under water? Anda dapat berkunjung ke objek wisata yang satu ini yang memiliki air luar biasa jernih. Berbeda dengan kolam renang pada umumnya, Pemandian Bekti Harjo ini airnya bersumber secara alami. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, pemandian ini diyakini merupakan asal usul Kab. Tuban. Jadi, kata “Tuban” diambli dari frasa kata Jawa, yaitu “meTU BANyune” yang artinya “keluar airnya”.

Oh ia, selain bisa mandi – mandi dan foto di bawah air, di pemandian ini Anda juga bisa melihat dan berinteraksi secara langsung dengan kawanan monyet yang tinggal di sini. Tidak perlu takut, pasalnya monyet – monyet di pemandian ini sangat bersahabat dan tidak jahat. Jika Anda tertarik untuk berkunjung ke pemandian ini lokasinya ada di Desa Bektiharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban Jawa Timur.

8. Klenteng Kwan Sing Bio

Tempat wisata di Tuban berikutnya adalah sebuah klenteng yang menjadi simbol toleransi masyarakat Tuban. Meskipun Tuban terkenal sebagai bumi Wali, tetapi masyarakat Tionghoa tetap bisa beribadah dengan tenang.

Lokasi klenteng ini ada di Jl. RE. Martadinata No.1, Karangsari, Tuban. Klenteng yang berdiri kokoh menghadap laut lepas. Konon masyarakat Tionghoa percaya bila berdoa disini maka doanya pasti terkabul. Bukan hanya wisatawan lokal saja yang datang, bahkan wisatawan mancanegara dari Cina, Singapura, dan Malaysia juga mau datang jauh-jauh ke klenteng ini.

9. Pantai Cemara

Wisata pantai di Tuban memang terkenal banyak memiliki keunikannya, salah satunya pantai yang rimbun akan pohon cemaranya, hingga dinamakan Pantai Cemara. Lain daripada yang lain memang, di Pantai Cemara ini Anda bisa berteduh sembari menikmati indahnya pemandangan alam yang eksotik.

Selain itu juga, kalau anda berkunjung ke pantai ini anda akan menemukan Mangrove Center. Jadi tunggu apalagi, kalau berkunjung ke Kota Tuban jangan lupa untuk mampir ke pantai yang berlokasi di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ini yah.

10. Mata Air Krawak

Tempat wisata di Tuban yang berikutnya adalah mata Air Krawak. Mata Air Krawak merupakan objek wisata alam baru di Tuban yang belum banyak diketahui oleh wisatawan. Objek wisata ini menawarkan daya tarik utama berupa tempat pemandian yang luar biasa jernih karena berupa sumber mata air alami.

Menurut penuturan masyarakat sekitar, mata air ini merupakan sumber mata air yang muaranya mengaliri Air Terjun Nglirip. Di sini, Anda dapat bersantai, bermain air, berendam, dan mandi sepuasnya di lokasi mata air. Nah, jika Anda tertarik untuk berkunjung ke mata air ini, lokasinya ada di Daerah Krawak, Singgahan, Guwoterus, Montong, kab. Tuban.

