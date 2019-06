MANADO - United States Air Force (USAF) atau Angkatan Udara Amerika Serikat menggelar latihan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) AU di Manado.

Kegiatan yang akan berlangsung mulai 17 sampai 28 Juni 2019 itu merupakan latihan tempur ketiga kalinya antara dua negara selama dua dekade terakhir dan merupakan yang kedua dalam dua tahun terakhir untuk wing pesawat tempur ke 35 yang berbasis di pangkalan udara Misawa, Jepang.

"Kami berharap untuk menjalin kembali persahabatan yang telah ada dan membangun kembali kemitraan yang kuat antara negara kita," ujar Colonel Paul Kirmis, Vice Commander of the 35 Fighter Wing on Misawa, Jepang, Senin (17/6/2019).

Tahun ini juga memperingati hubungan diplomatik yang ke 70 antara dua negara. Latihan ini juga memberi kesempatan lain untuk memperkuat ikatan sambil mengasah keterampilan taktis udara dan interoperabilitas.

Kontingen angkatan udara Amerika Serikat terdiri dari sekitar 100 anggota militer dari wings tempur ke 35 dan 6 pesawat tempur F-16 dari skuadron tempur ekspedisi ke-14 yang akan berlatih dengan 7 pesawat tempur F-16 Indonesia dari Skuadron Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun.

"Tiap orang dari kami bersemangat untuk memulai hari ini untuk bermitra dengan TNI wings 3. Terima kasih sekali telah menjamu kami di Manado, kemitraan pertahanan di antara kedua negara kita yang merdeka menjadi kuat karena dukungan anda dan bersama-sama kita akan berusaha mendorong keamanan, stabilitas dan kemakmuran untuk wilayah Indo-Pasifik," ujarnya.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan Jr mengatakan, ini merupakan 1 dari 200 kegiatan militer yang dilakukan setiap tahunnya dengan TNI.

"Ini adalah cara yang baik sekali untuk meningkatkan hubungan antara 2 angkatan bersenjata 2 negara kita dan ini merupakan yang pertama kalinya unit pasukan khusus angkatan udara Amerika Serikat dan Indonesia akan ikut serta dalam latihan ini," ujar Donovan.

(rzy)