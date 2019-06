SOTA - Jurus Indonesia Incorporated kembali ditunjukkan pariwisata Indonesia. Unsur pentahelix gabung jadi satu di border area Sota, Merauke. Semua solid menggabungkan kekuatan di Festival Crossborder Sota pada Jumat, 28 Juni 2019.

Imigrasi, TNI, Karantina, serta Muspida Kabupaten Merauke sampai artis Steven and Coconut Trees, semua kumpul di Sota, Merauke. Tujuannya sama, ingin melambungkan brand Wonderful Indonesia di border area.

Tempat festivalnya istimewa, spotnya ada di Lapangan Pattimura, Sota. Lokasinya tak jauh dari Pos Lintas Batas Sota, Merauke. Agenda Festival Crossborder itu pun digelar begitu hangat.

Hadirnya Bupati Merauke Frederikus Gebze semakin menunjukkan semangat Indonesia Incorporated. Dalam sambutannya, Bupati mendukung program even Crossborder yang digelar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) itu.

Frederikus mengatakan, dirinya paham betul kekuatan promosi pariwisata di Border area. Peranannya diyakini sangat penting membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Untuk itu Bupati sangat mengapresiasi dukungan besar yang diberikan oleh Menpar Arief Yahya terhadap perkembangan pariwisata di wilayah batas negara.

"Terima kasih untuk Kemenpar, semua diajak berkolaborasi membangun dari perbatasan. Ini sangat wonderful karena ada multiflyer effect yang menggerakkan ekonomi di perbatasan," ujarnya.

Nada yang sama juga disuarakan Menpar Arief Yahya. Baginya, Indonesia Incorporated harus jalan, semua stakeholder mesti kerja bareng untuk memajukan pariwisata Indonesi. “Harmoni dan sinergi bukanlah pilihan, tapi keharusan," ucapnya.

Mantan Dirut Telkom itu ingin membangun pariwisata secara bergotong royong, berbagi peran, dan maju bersama. Ibarat bermain simponi orkestra, nada Wonderful Indonesia akan menghasilkan alunan indah jika dimainkan bersama-sama dalam satu kesatuan.

Kapan celo dan violin digesek, kapan piano dimainkan, kapan klarinet dan saksofon ditiup, semuanya diatur dan diselaraskan oleh sang conductor. Nah, orkestra pariwisata Indonesia akan menghasilkan “nada yang indah” jika diharmonisasikan dan disinergikan dengan cantik.

"Itu sebabnya tajuk Festival Crossborder Sota 2019 adalah Indonesia Incorporated. Sinergi untuk menghasilkan output yang luar biasa. Kata kuncinya adalah Indonesia Incorporated," timpal Deputi Pengembangan Pemasaran Zona I Kemenpar Rizki Handayani.

Sementara Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Regional III Kementerian Pariwisata Ricky Fauziyani ikut mengamini. Baginya, memajukan sektor pariwisata tak bisa bergerak sendirian. "Untuk mewujudkan pariwisata menjadi core economy Indonesia, sektor ini harus dikeroyok rame-rame. Tanpa sinergi stakeholder yang ada di dalam konsep pentahelix akademisi, bisnis, government, community dan media," tutur Ricky.

Artinya, seluruh unsur Pentahelix terus diajak bahu-membahu dan bergotong-royong untuk memperjuangkan pariwisata Indonesia. Semua diarahkan untuk menciptakan Sources of Synergy yang disingkat dengan 3S-3B. Size getting Bigger, Scope getting Broader, dan Skill getting Better.

“Jadi, melalui Indonesia Incorporated kita akan “Bigger-Broader-Better together”. Jika kita maju serentak dan solid, maka kemenangan demi kemenangan bisa kita wujudkan,” ucapnya.

