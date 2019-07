SISILIA - Gunung berapi Stromboli di Italia meletus, menewaskan seorang pendaki, mengeluarkan abu dan menyelimuti tujuan wisata populer itu dengan asap.

Petugas pemadam kebakaran setempat mengutip The Guardian, Kamis (4/7/2019) mengatakan, seorang turis yang sedang mendaki gunung tewas dan sejumlah lainnya terluka.

Gunung Stromboli yang berada di dekat dengan pulau Salina meletus pada Rabu (3/7/).

Banyak wisatawan mendaki ke puncak gunung berapi yang memiliki ketinggian 924 meter tersebut dan melihat kawahnya.

"Rasanya seperti berada di neraka karena hujan api datang dari langit," kata kantor berita Italia mengutip seorang pendeta lokal, Giovanni Longo.

Michela Favorito, yang bekerja di sebuah hotel dekat Ficogrande, di sisi timur pulau itu, mengatakan, “Kami mendengar ledakan dari hotel. Terdengar keras. Kami menutup telinga kami dan setelah itu awan abu menyapu kami. Seluruh langit penuh abu, awan yang cukup besar."

Tiga puluh orang dievakuasi dari desa Ginostra dengan kapal menuju lokasi yang aman.

Wali kota pulau terdekat Salina, Domenico Arabia, mengatakan bahwa pantai-pantai di pulau itu telah ditutup untuk pencegahan.

View from the Panarea harbor as Stromboli erupts. Hoping everyone is safe on the ground. Visible lava flows headed down the mountain. pic.twitter.com/apZT3G3C57 — Alex Hopson (@TheAlexHopson) 3 Juli 2019