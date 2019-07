JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) melalui Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) menyelenggarakan Flag Officer Course Program (FOCP) atau kursus singkat Eksekutif bagi Perwira Tinggi TNI AL.

Asisten Perencanaan dan Anggaran (Arsena) Kasal Laksamana Muda TNI Arusukmono Indra Sucahyo mengungkapkan bahwa kursus ini pertama kali diselenggarakan oleh pihaknya, dengan bekerjasama dengan pendidikan antara Seskoal dengan pihak US Naval War College (NWC) New Rhode Island.

“Kursus ini merupakan kali pertama diselenggarakan oleh TNI AL,” kata kata Arusukmono saat membuka acara di Pendopo Jos Soedarso Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

Kegiatan FOCP ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juli sampai dengan 2 Agustus. Dengan bertemakan Issues and Challenges Associated with Interagency and Multinational Operations.

Arusukmono menjelaskan tujuan dari diselenggarakannya kursus singkat eksekutif ini untuk memberikan pembekalan kepada Perwira Tinggi AL dari materi yang akan disajikan. Diharapkan dengan begitu dapat juga meningkatkan mutu pendidikan kedepannya.

“Keseluruhan materi sangat bermanfaat bagi para peserta kursus dalam memperkenalkan pola pikir serta perspektif baru dalam melihat permasalahan strategis baik di lingkup regional maupun global,” paparnya.

Kedepannya, lanjut Arusukmono, Flag Officer Course Program ini dapat diselenggarakan tidak hanya melibatkan Perwira Tinggi TNI AL saja, namun Perwira Tinggi AL di lingkup Asean.

“Dengan demikian dapat menujukkan bahwa TNI AL mampu melaksanakan tugas diplomasi angkatan lautnya, mampu bertindak sebagai Regional Leader untuk mampu merangkul seluruh angkatan laut lingkup regional guna menyamakan persepsi,” katanya.

Sekedar informasi, nantinya kegiatan FOCP akan diikuti oleh 25 Perwira Tinggil AL dengan menghadirkan pengajar dari US Naval War College (NWC) New Rhode Island.

(edi)