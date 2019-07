JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membentuk Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Brigjen Rochadi dipercaya menjadi pemimpin komando gabungan pasukan elite tiga matra; darat, laut dan udara yang berkedudukan di Mabes TNI itu.

Brigjen Rochadi yang sebelumnya menjabat Direktur A Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI kini dipromosikan menjadi Komandan pertama Koopssus.

Dalam keterangan tertulis dikirim Pusat Penerangan (Puspen) TNI ke media, Rabu (24/7/2019), disebutkan penunjukan Rochadi sebagai Dankoopssus berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/776/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Dalam SK itu telah ditetapkan promosi dan mutasi jabatan 33 perwira tinggi (Pati) TNI yang terdiri dari 16 pati jajaran TNI Angkatan Darat, enam pati TNI Angkatan Laut dan 11 pati TNI Angkatan Udara.

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman mengatakan, mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier pati, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

“TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan untuk menyegaran personel di tingkat Perwira Tinggi TNI,” demikian disebutkan dalam keterangannya.

Berikut 33 pati TNI yang dimutasi dan promosi jabatan:

16 Pati TNI AD

Brigjen TNI U.S. Yusmana, S.I.P., M.Si. dari Pa Sahli Tk. II Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Chb Muhammad Taufik, S.A.P dari Pamen Denma Mabesad menjadi Pa Sahli Tk. II Bid. Komsos Panglima TNI, Brigjen TNI Gatot Sudjatmiko, S.I.P., M.M., dari Pa Sahli Tk. II Bid. Banusia Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI.

Brigjen TNI Achmad Riad, S.I.P., dari Pa Sahli Tk. II Was Eropa & AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Bid. Banusia Panglima TNI, Kolonel Inf Andi Muhammad, S.H. dari Irut Intel Itum Itjenad menjadi Pa Sahli Tk. II Was Eropa & AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI.

Brigjen TNI Sofyan Yahya Botutihe, M.B.A. dari Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Brigjen TNI I Ketut Duara, S.E., M.Tr. (Han) dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI.

Mayjen TNI Awaluddin, S.E., M.M., dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Sucianto, C.Fr.A. dari Waasrenum Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI, Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto dari Asrena Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Brigjen TNI Hassanudin, S.I.P. dari Kasdam I/BB menjadi Asrena Kasad, Brigjen TNI Untung Budiharto dari Waasops Kasad menjadi Kasdam I/BB, Kolonel Inf Rifki, S.E. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waasops Kasad, Brigjen TNI Rochadi dari Dir A Bais TNI menjadi Dankoopssus TNI. Brigjen TNI Denny R.I. Masengi dari Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Indag Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI, Kolonel Chk Deddy Suryanto, S.H., M.H., dari Waka Dilmil I Medan menjadi Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI. Enam Pati TNI AL Laksda TNI Sapto Adi, S.E. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI drg. Andriani, Sp.Ort, F.I.C.D dari Wakapuskes TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI, Laksma TNI I Gusti Kompiang Aribawa dari TA Pengkaji Madya Bid. Politik Lemhannas menjadi Danlantamal VII/Kpg Koarmada II. Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.H. dari Danlantamal VII/Kpg Koarmada II menjadi TA Pengkaji Madya Bid. Politik Lemhannas, Kolonel Mar Widodo dari Wadanlantamal I/Blw Koarmada I menjadi Wadankoopssus TNI, Laksma TNI Lilik Abu Siswanto, M.Si. (Han) dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (meninggal dunia). 11 Pati TNI AL Marsda TNI Deri Pemba Syafar, M.M dari Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI Hari Budianto dari Kadispotdirga menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI, Kolonel Pnb Basuki Rochmat dari Dirdik Seskoau menjadi Kadispotdirga. Marsma TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S. dari Waasrena Kasau menjadi Waasrenum Panglima TNI, Marsma TNI Elianto Susetio, S.I.P., M.Si dari Dirrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan menjadi Waasrena Kasau, Marsma TNI Surya Candra Siahaan, S.I.P., Dipl of MDS., M.Tr. (Han) dari Pangkosek Hanudnas I Jkt menjadi Dirrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan. Kolonel Pnb Zulfahmi, S.Sos dari Asops Kas Koopsau I menjadi Pangkosek Hanudnas I Jkt, Marsma TNI dr. Didik Kestito, Sp.BU., M.M.R.S dari Kadiskesau menjadi Wakapuskes TNI, Marsma TNI Dr. dr. Isdwiranto I., Sp.BS., Sp.KP dari Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito menjadi Kadiskesau. Kolonel Kes dr. Djunadi MS., Sp.KP. dari Ses Lakespra Saryanto menjadi Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito, Marsma TNI Didi Dipo Issasongko, S.E. dari Pa Sahli Tk. II Indag Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI.