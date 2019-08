CHENNAI - Pasangan kakek dan nenek di Tamil Nadu, India berani mati melawan dua perampok bersenjata yang memasuki teras rumah mereka pada Minggu (11/8), dalam sebuah video yang viral di internet.

Rekaman CCTV yang diunggah NDTV, Selasa (13/8) menunjukkan Shanmugavel duduk di teras rumahnya pada Minggu malam. Kemudian datang seorang pria bertopeng yang menyelipkan parang di pinggangnya. Pria itu mencekik Shanmugavel dengan sepotong kain.

Baca juga: Aksi Sopir Bajaj Terjang Peron Stasiun Kereta demi Bantu Perempuan Melahirkan

Baca juga: Pria di India Serbu Pernikahan Mantan Kekasih, Culik Pengantin Pria

Korban yang berusia 70 tahun merasa tercekik meresponsnya dengan berteriak dan berupaya membebaskan diri sambil menendang pria lainnya yang juga memegang parang.

Beberapa detik kemudian, Senthamarai, istri Shanmugavel terlihat bergegas keluar rumah.

Insting pertama Senthamarai yang berusia 65 tahun itu mengambil sepasang sandal dan melemparkannya ke penyerang suaminya. Dia kemudian melempar kursi sementara suaminya terus menendang salah satu pelaku.

On camera, elderly couple fights armed robbers with chairs, slippers



Read here: https://t.co/nzhGVOEpoK pic.twitter.com/ZZ1v2LtCpE — NDTV (@ndtv) August 13, 2019