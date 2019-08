WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa membatalkan kunjungannya ke Denmark, yang rencananya dilakukan pada awal September, setelah Perdana Menteri Mette Frederiksen menolak idenya untuk membeli Greenland.

"Denmark adalah negara yang sangat istimewa dengan orang-orang luar biasa, tetapi berdasarkan komentar Perdana Menteri Mette Frederiksen, bahwa dia tidak akan tertarik untuk membahas pembelian Greenland, saya akan menunda pertemuan kami yang dijadwalkan dalam dua pekan untuk lain waktu," kata Trump di Twitter sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (21/8/2019).

“Perdana Menteri dapat menghemat banyak biaya dan upaya untuk Amerika Serikat dan Denmark dengan mengatakannya begitu terus terang. Saya berterima kasih padanya untuk itu dan berharap untuk menjadwal ulang suatu saat nanti!"

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump telah membatalkan kunjungan pada 2-3 September ke Denmark. Trump semula akan membahas Arktik dalam pertemuan di Kopenhagen dengan Frederiksen dan Perdana Menteri Kim Kielsen dari Greenland.

Sebelum itu dia dijadwalkan mengunjungi Polandia pada 31 Agustus.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019