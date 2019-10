WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) memublikasikan rekaman pertama dari operasi militer di utara Suriah yang menewaskan Pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Video dengan gambar yang kurang jelas menunjukkan pasukan AS menembaki militan yang berada di darat saat mereka terbang menuju kompleks tempat Abu Bakar al-Baghdadi bersembunyi, sebelum kemudian turun.

Baghdadi melarikan diri ke dalam terowongan dan bunuh diri dengan meledakkan rompi bunuh diri.

Setelah Al- Baghdadi tewas, kompleks persembunyiannya dihancurkan dengan amunisi.

Kepala Komando Pusat AS, Jenderal Kenneth McKenzie, mengatakan bangunan yang hancur dibiarkan tampak seperti "tempat parkir dengan lubang besar". Dia mengatakan bahwa dua anak Baghdadi telah tewas bersama dengan Pemimpin ISIS itu di dalam terowongan - bukan tiga seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Dia juga tidak dapat mengonfirmasi deskripsi grafis Presiden Donald Trump tentang Baghdadi yang dikatakan merintih dan menangis ketika dia meninggal.

"Dia merangkak ke dalam lubang dengan dua anak kecil dan meledakkan dirinya sendiri sementara orang-orangnya tetap di tanah. Anda dapat menyimpulkan orang macam apa dia berdasarkan kegiatan itu," kata McKenzie dalam konferensi pers sebagaimana dilansir BBC, Kamis (31/10/2019).

"Itu akan menjadi pengamatan empiris saya tentang apa yang dia lakukan. Saya tidak dapat mengonfirmasi hal lain tentang detik-detik terakhirnya. Saya hanya tidak bisa mengonfirmasi hal itu."

Jenderal McKenzie mengatakan empat wanita - yang mengenakan rompi bunuh diri - dan seorang pria terbunuh di kompleks itu. Dia mengatakan sejumlah militan yang tidak dikenal juga tewas setelah menembaki helikopter AS.

"Saya ingin memperjelas bahwa terlepas dari tekanan tinggi dan sifat profil tinggi dari serangan ini bahwa setiap upaya dilakukan untuk menghindari korban sipil dan untuk melindungi anak-anak, kami curiga akan berada di kompleks," tambahnya.

Jenderal McKenzie mengonfirmasi bahwa Al-Baghdadi telah diidentifikasi melalui DNA-nya - menambahkan bahwa sampel telah disimpan sejak penahanan Al-Baghdadi di sebuah penjara Irak pada 2004.

"After Baghdadi's murder-suicide, our assault force cleared significant debris from the tunnel and secured Baghdadi's remains for DNA identity confirmation..."

