HONG KONG – Sedikitnya enam orang mengalami luka-luka dalam serangan pisau di lokasi demonstrasi di Hong Kong pada Minggu. Serangan itu terjadi di Mal Cityplaza di Distrik Tai Koo di Pulau Hong Kong.

Berdasarkan keterangan otoritas rumah sakit setempat yang dilansir BBC, empat pria dan satu wanita terluka dalam insiden itu, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis.

Laporan media setempat menyebutkan, salah satu korban terlihat berbaring tak sadarkan diri dalam genangan darah, sementara yang lain hanya menderita luka ringan. Pelaku penyerangan dihentikan oleh massa yang kemudian mengepung dan memukulinya sampai polisi tiba.

Pelaku penyerangan dan seorang pria yang mencoba menghentikan amukan massa, termasuk di antara korban yang luka-luka.

Foto: Twitter.

Salah satu korban luka lainnya adalah anggota dewan lokal, Andrew Chiu yang sebagian telinganya telinganya digigit hingga putus oleh pelaku penyerangan.

Video yang di-posting South China Morning Post memperlihatkan pelaku penyerangan tampak memegang Chiu sebelum ditarik dan dijatuhkan ke tanah oleh massa. Chiu, yang tampaknya dalam keadaan kaget, bersandar ke dinding saat dia menangkupkan tangan di sisi kepalanya.

Menurut keterangan seorang saksi mata, tersangka menarik pisau setelah berdebat dengan saudara perempuannya dan suaminya, yang juga terluka, diduga terkait politik. Hong Kong Free Press melaporkan bahwa penyerang itu adalah pendukung pro-Beijing yang berbahasa Mandarin.

#BREAKING: #HongKong district councillor Chiu Ka-yin among four savagely attacked by a Mandarin-speaking knife-wielding man.



His ear was severed following a political argument with the man. #HongKongProtest (Photos from ⁦@StandNewsHK⁩) pic.twitter.com/HqloEcsgy2— Victor Ting (@VictorTing7) November 3, 2019