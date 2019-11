JAKARTA – Memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), Kedutaan Besar AS Jakarta bekerja sama dengan kantor berita Antara menggelar pameran foto jurnalisme bertajuk “Capturing U.S.-Indonesia Relations through a Journalistic Lens (1949-2019)”, yang menampilkan foto-foto yang menangkap momen-momen penting hubungan diplomatik kedua negara. Pameran foto ini diadakan di Lantai 4 Perpustakaan Nasional Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, dari 5 November sampai 10 November 2019.

“Pameran ini menampilkan 70 foto hebat dari arsip Antara, yang memiliki arti penting karena ini adalah peringatan 70 tahun hubungan kita (AS-Indonesia). Tahun ini adalah perayaan dan kesempatan untuk menyatukan rakyat kita untuk merefleksikan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, toleransi, dan pentingnya nilai-nilai bersama mengenai kebebasan pers,” kata Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. dalam pidatonya, Selasa (5/11/2019).

Di antara foto-foto yang ditampilkan terdapat momen perundingan Perjanjian Renville, sebuah perjanjian penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang diadakan di atas kapal perang AS, USS Renville pada 1948. Foto lain menampilkan Presiden Soekarno berjabat tangan dengan Presiden AS Dwight Eisenhower dalam kunjungannya ke AS pada 1956.

“Saya harap pameran foto ini menunjukkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang multifaset, yang bertahan lama dan berkelanjutan,” ujar Dubes Donovan dalam wawancara dengan wartawan.

