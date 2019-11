NEW YORK – Seorang wanita yang berjoget di kandang singa dan jerapah di Kebun Binatang Bronx, New York, AS pada akhir September telah ditangkap.

Demikian informasi itu dikonfirmasi Departemen Kepolisian New York melansir New York Post, Jumat (8/11/2019).

Nama wanita itu, Myah Autry (30) oleh Kepolisian New York telah didakwa dengan dua tuduhan pelanggaran pidana.

Autry memposting sebuah video di Instagram yang memperlihatkan dirinya memanjat pagar kandang sngan lalu melambai dan berjoget ke arah singa.

Dalam video itu, singa tampak terpana. Sementara Autry yang terpisah parit dengan kucing besar itu terlihat tertawa.

"Aku ingin lebih dekat dengannya," kata wanita itu dalam video ketika dia memanjat pagar kayu. "Sayang! Hai, aku mencintaimu!" dia bergumam ketika dia melambai sebelum kemudian sedikit berdansa.

Setelah masuk ke kandang singa, wanita itu memposting foto dirinya dengan petugas polisi di Instagram.

Ketika video insiden itu muncul, Kebun Binatang Bronx kesal, dan para pejabat di sana mengatakan wanita itu membawa dirinya masuk dalam bahaya.

"Tindakan ini merupakan pelanggaran serius dan pelanggaran hukum yang bisa mengakibatkan cedera serius atau kematian," katanya.

"Ada penghalang dan aturan untuk menjaga keamanan pengunjung, staf, dan hewan. Kami memiliki kebijakan nol toleransi untuk pelanggaran dan pelanggaran penghalang."

Autry maupun singa tidak terluka dalam insiden itu.

(fzy)