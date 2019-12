JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai tokoh Asian of the Year oleh surat kabar bergengsi singapura, The Straits Times (ST).

Mengutip laman ST, Kamis (5/12/2019) para editor koran itu dengan suara bulat memilih Jokowi sebagai tokoh tahun ini, karena telah "memperkuat posisi nasional dan globalnya dengan tidak hanya mempertahankan posisinya dengan margin yang baik, tetapi juga menjadi ujung tombak Asean Outlook di [kawasan] Indo-Pasifik."

Asean Outlook adalah sebuah dokumen yang diadopsi oleh 10 negara blok pada bulan Juni, menegaskan kembali sentralitasnya di kawasan di tengah persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China.

Strait Times menyebutkan Jokowi adalah sosok yang mandiri serta sederhana. Ia menjadi wali kota Solo, di Jawa Tengah, kemudian menjadi gubernur di Jakarta, “sebelum menjadi Presiden negara dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan penduduk hampir 270 juta orang-orang.”

Dalam mengejar kemajuan dan pertumbuhannya, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur, Jokowi dalam laporan Strait Times, tidak kehilangan pandangan akan nilai-nilai persatuan dan harmoni, yang begitu krusial di negara mayoritas Muslim dengan beragam budaya dan agama, di mana agama telah menjadi isu politis.

"Sebagai pelayan negara kepulauan yang luas dan memiliki lebih dari 17.000 pulau yang berhadapan dengan Australia di satu sisi dan India di ujung lainnya, ia [Jokowi] menghadapi banyak tantangan, ia telah menunjukkan ketangkasan dan kemampuan dalam menavigasi arus lintas politik dalam negeri yang rumit dan urusan internasional,” pernyataan The Straits Times yang menobatkan penghargaan tersebut Jokowi.

“Kepribadiannya yang membumi, kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang dan berempati dengan rakyat miskin membuatnya dikagummui di rumahnya [Indonesia]. Di luar negeri, kemampuannya untuk menatap ke luar cakrawala dan bergulat dengan tantangan strategis yang dihadapi negara dan wilayahnya, akhir-akhir ini juga diakui.”

"Meskipun menyadari tantangan yang dihadapinya, kami tetap mengungkapkan harapan bahwa Presiden tidak akan memberikan kesempatan dan tidak membuat kompromi dalam upayanya untuk membangun Indonesia yang demokratis, bebas korupsi, terbuka, toleran, dan inklusif," tambah kutipan.

Warren Fernandez, Editor, Pemimpin Redaksi Singapore Press Holdings 'Bahasa Inggris, Melayu, Grup Media Tamil, dan Pemred The Straits Times, mengatakan, “Setiap tahun, editor ST mencari orang, tim, atau organisasi yang memiliki tidak hanya membuat atau membentuk berita, tetapi membantu memberikan kontribusi positif bagi Asia dalam prosesnya.”

"Presiden Joko Widodo telah melakukan itu dengan sangat baik. Tidak hanya dia memenangkan masa jabatan [presiden] kedua, dia telah melakukan bagiannya untuk menjaga Indonesia yang luas dan berbeda dan membawanya maju. Begitu juga untuk ASEAN. Ada banyak ruang baginya untuk memimpin lebih jauh jika dia menguasai keterampilan politiknya yang besar dan niat baik yang dia nikmati bersama orang-orang di seluruh Asia."

Penghargaan The Straits Times of the Year, diumumkan menjelang akhir tahun, telah menjadi bagian penting dari kalender Asia sejak 2012.

