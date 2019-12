SERANG - MNC Peduli terus melakukan langkah nyata untuk menjaga lingkungan dari kerusakan terutama akibat sampah plastik. Langkah itu dibuktikan dengan gerakan 'clean the beach & the ocean from plastic waste' di pantai Pulau Sangiang, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (7/12/2019).

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi persoalan sosial yang besar, di mana sampah plastik sangat berbahaya, yang makin hari makin membahayakan lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan rakyat banyak.

Berdasarkan data, sebanyak 3,5 juta ton sampah plastik setiap tahun terbuang ke lingkungan dan ke laut Indonesia. Harus disadari bahwa sampah plastik ini hampir mustahil dihancurkan oleh alam, butuh waktu 400 tahun bagi alam untuk melebur sampah plastik.

Di samping itu efeknya terhadap makhluk hidup, manusia, hewan, ikan yang tidak sengaja mengkonsumsi atau terpapar sampah plastik akan sangat berbahaya, mulai dari keracunan, kanker sampai kematian.

Berdasarkan Peraturan dan UU mengenai produk plastik di Indonesia masih banyak celah, sehingga Impor sampah plastik Indonesia masih di urutan teratas di bawah China, dan pemasok sampah terbesar bagi Indonesia adalah USA, Kep Marshal, Australia.

Pembiaran terhadap kondisi ini akan merusak lingkungan dan secara tidak langsung merusak generasi yang akan datang. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, butuh penggerak, pemicu, dan regulasi yang melindungi warga Indonesia dan lingkungan dari sampah plastik.

Hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang sadar akan bahaya sampah plastik ini bagi kelangsungan keseimbangan ekosistem di Indonesia bahkan dunia.

Head Of CSR MNC Group Tengku Havid mengatakan, kegiatan bersih-bersih pantai di Pulau Sangiang, Serang, Banten merupakan kerjasama MNC Peduli dengan berbagai kalangan diantaranya PT Doulton (Fiskars group), PT Adis, PT KMK, dan beberapa organisasi nirlaba seperti PDUI, IDI, POC, Divers Clean Action, BSMi, Yasmui, Yaswa, Yasamu.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat Banten, agar mengerti akan bahaya sampah plastim bagi kehidupan dan lingkungan, dan agar turut serta mengurangi pemakaian produk-produk plastik, kantong palstik dls dalam kehidupan sehari-hari," kata Havid.

Dijelaskan Havid, kegiatan ini juga merupakan trigger action bagi masyarakat Banten dan Indonesia, agar memulai dari hal-hal kecil, seperti memilah sampah plastik, membuang pada tempatnya, mengurangi pemakaian produk plastik, dan lain sebagainya.

"Diharapkan kegiatan ini menjadi awal dari rencana kegiatan berkelanjutan diseluruh Indonesia, dengan melibatkan berbagai organisasi, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah daerah terkait," harapnya. (fid)

