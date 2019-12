LAHORE - Sedikitnya tiga pasien terbunuh setelah gerombolan pengacara yang mengenakan setelan bisnis mengepung sebuah rumah sakit di Pakistan, menyerbu gedung dan menyerang staf dan pasien. Kerumunan itu akhirnya dibubarkan oleh gas air mata polisi.

Massa yang marah menyerbu ke Institut Kardiologi Punjab di Lahore pada Rabu, menyerang hampir semua orang yang mereka lihat. Para pengacara menggeledah bangsal rumah sakit, sehingga memaksa staf untuk meninggalkan pasien tanpa pengawasan, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis.

RT, Kamis (12/12/2019) melaporkan jumlah korban tewas dalam kerusuhan itu kemungkinan meningkat dari tiga korban yang diakui secara resmi. Asosiasi Dokter Muda Pakistan mengklaim bahwa hingga 12 orang mungkin telah kehilangan nyawa mereka.

Doctors and staff at the hospital beat lawyers after doctors and doctors argued over the use of Facebook on doctors' duty.#lawyers#Lahore pic.twitter.com/QsuaybyEKb