MEXICO CITY - Dua kapal pesiar dari perusahaan Carnival bergesekan pada Jumat 20 Desember di pelabuhan Cozumel, resor Karibia di Meksiko.

Mengutip Reuters, Sabtu (21/12/2019) tabrakan itu menghancurkan buritan kapal sepanjang 290 meter, kata operator kapal pesiar mewah itu.

Satu orang terluka ringan saat evakuasi dari ruang makan di kapal Carnival Glory.

"Carnival Glory bermanuver untuk berlabuh lalu bergesekan dengan kapal Carnival Legend yang bersandar terlebih dahhulu," kata perusahaan Carnival, perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia dalam sebuah pernyataan. "Kami sedang menilai dampak kerusakan tetapi tidak ada masalah yang berdampak ke laut dari salah satu kapal."

Carnival menambahkan bahwa rencana perjalanan kapal tidak terpengaruh.

Otoritas perlindungan sipil di Cozumel mengatakan insiden itu terjadi sekitar jam 08.30 pagi waktu setempat dan pihak berwenang setempat sedang menyelidiki kasus tersebut.

Penumpang Jordan Moseley mengatakan dia sedang makan pagi di Carnival Legend yang merapat. Kapak itu memilik panjang 294 meter yang dapat menampung lebih dari 2.000 penumpang, ketika bergesekan dengan kapal Carnical Glory.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019