Assalamualikum wargaku, tadi pagi saya mendapat kabar dari masyarakat Kec. Cipanas dan Kec. Lebakgedong saudara kita disana sedang tertimpa musibah banjir, saya memohon keikhlasan dari semua untuk mendoakan saudara² kita disana agar selalu di berikan keselamatan kesabaran dari semua bencana. . Semoga tidak ada korban, semoga semua baik2 saja, Tim Tanggap Darurat sudah menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan. . Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap curah hujan yg sangat tinggi ini, tetap berhati hati 😇