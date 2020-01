AUCKLAND - Asap dari kebakaran besar di Australia bergerak sampai ke Selandia Baru, yang berjarak sekira 2.000 km, menyebabkan kabut asap dan bau terbakar di udara. Asap juga memunculkan pemandangan yang “mengerikan” di langit Negeri Kiwi tersebut.

Australia bergulat dengan krisis kebakaran hutan yang dipicu oleh suhu yang memecahkan rekor dan bulan-bulan kekeringan. Asap pertama kali mencapai Pulau Selatan Selandia Baru pada 31 Desember mengubah langit menjadi kuning pucat.

Sejak itu, gletser yang terkenal di pulau selatan telah menghilang dalam kabut, bahkan penduduk di Pulau Utara telah melihat langit pulau tetangganya berubah "mengerikan".

Setidaknya 18 orang dipastikan tewas oleh kebakaran hutan, yang telah membakar sejumlah besar wilayah negara bagian Australia. Beberapa orang masih dinyatakan hilang dan kondisinya diperkirakan akan memburuk pada akhir pekan mendatang.

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o— Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020