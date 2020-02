WASHINGTON - Ketua House (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi merobek salinan pidato kenegaraan Presiden Donald Trump di majelis DPR pada Selasa 4 Februari 2020.

Melansir NBC, Rabu (5/2/2020) sudah umum, Trump memberikan salinan pidato kepada Pelosi, sebelum dia memulai pidato. Namun begitu Trump selesai berpidato, Pelosi yang berada di belakang presiden langsung merobek salinan pidato Trump.

Malam sebelumnya, Trump yang sudah berada di podium, tidak menanggapi uluran tangan Pelosi yang mengajak Trump berjabat tangan.

Pelosi menilai sikapnya merobek salinan pidato Trump merupakan salah satu pilihan yang paling sopan untuk menanggapi pidato Trump.

"Karena [merobek salinan pidato] itu hal sopan yang bisa dilakukan," ujarnya.

Speaker Pelosi tears up President Trump's speech as the president ends his State of the Union address. “It was the courteous thing to do considering the alternative.” pic.twitter.com/Lg1pdfgyyI — NBC News (@NBCNews) February 5, 2020

Sedangkan Gedung Putih menanggapi aksi Pelosi sama saja dengan merobek-robek warga AS.

Beberapa saat kemudian, Pelosi mencuit dan mengunggah fotonya yang bersauaha menjabat tangan Trump.

"Kami telah diberitahu bahwa Presiden akan memiliki pesan positif tentang perawatan kesehatan," kata Pelosi dalam pernyatannya.

"Namun, pidato Presiden Trump malam ini tidak memberikan kenyamanan kepada 130 juta warga Amerika dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya, atau keluarga yang sedang berjuang untuk mendapatkan obat yang mereka butuhkan," lanjut pernyataan Pelosi.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020