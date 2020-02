JENEWA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengemukakan pandangan serius tentang keadaan dunia saat ini, dengan mengatakan bahwa "angin kegilaan melanda dunia".

"Eskalasi kembali," kata Guterres, mengutip NPR, Kamis (6/1/2020) merujuk konflik yang berkobar di Yaman, Libya dan Suriah.

Pandangan Guteres disampaikan dalam sebuah pidato untuk menguraikan prioritasnya pada tahun ini sekaligus menyambut peringatan ke-75 PBB.

Dalam pidato itu ia juga menyinggung bahwa negara-negara anggota sudah tidak menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB.

Padahal menurut Guteres, DK PBB bertujuan memutus lingkaran setan penderitaan dan konflik serta mendorong gelombang diplomasi perdamaian.

"Keresahan di jalan-jalan dan alun-alun di seluruh dunia adalah bukti bahwa orang ingin didengar. Mereka ingin para pemimpin dunia menjawab kegelisahan mereka dengan tindakan yang efektif," ujar Guteres.

