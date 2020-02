KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa kritiknya kepada Presiden Donald Trump untuk menyelamatkan Amerika Serikat (AS).

Perdana Menteri mengatakan kritik itu tidak ditujukan terhadap publik AS.

"Orang Amerika adalah orang baik, tetapi bukan Presiden Trump. Saya memintanya untuk mengundurkan diri untuk menyelamatkan Amerika," katanya kepada wartawan setelah dialog dengan perusahaan Prancis yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Prancis Malaysia (CCIFM), mengutip Strait Times, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Uni Eropa Tolak Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump

Baca juga: Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump, Indonesia Desak Anggota OKI Bersatu untuk Palestina

Press Statement: Malaysia’s Position on ‘Deal of the Century’ pic.twitter.com/eM6lfPWPUg— Dr Mahathir Mohamad (@chedetofficial) January 31, 2020