TEHERAN – Presiden Hassan Rouhani menegaskan bahwa Iran tidak akan melakukan di bawah tekanan dengan Amerika Serikat. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers yang disiarkan televisi pada Minggu 16 Februari 2020.

"Iran tidak akan pernah bernegosiasi di bawah tekanan. Kami tidak akan pernah menyerah pada tekanan Amerika dan kami tidak akan bernegosiasi dari posisi yang lemah. Tekanan maksimum Amerika terhadap Iran akan gagal," kata Rouhani melansir CNBC, Senin (17/1/2020).

"Mengamankan perdamaian dan stabilitas di wilayah sensitif di Timur Tengah dan di Teluk Persia tidak mungkin tanpa bantuan Iran," lanjut dia.

Ketegangan Iran dan AS semakin meningkat setelah pembunuhan Komandan Pasukan Khusus Iran Qassem Soleimani pada 3 Januari oleh serangan pesawat tak berawak AS di bandara Baghdad, Irak. Sebagai balasan, Iran menyerang pangkalan militer AS di Irak.

Trump telah mengadopsi kebijakan tekanan maksimum untuk memaksa Iran bernegosiasi membahas program nuklir Iran.

