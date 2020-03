AKUN Twitter Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett tampaknya telah diretas, setelah terlihat mengirimkan posting yang mendesak pembebasan Palestina, diikuti oleh lirik lagu kebangsaan Turki dalam bahasa Inggris.

Posting tersebut sempat muncul sebentar di halaman Twitter Bennett pada Sabtu pagi, 7 Maret 2020, sebelum dihapus.

Meski sejauh ini belum ada konfirmasi mengenai peretasan dari Bennett atau kantornya, cuitan itu telah diarsipkan dalam tangkapan layar yang kemudian disebarkan di media sosial, demikian diwartakan Russia Today, Sabtu (7/3/2020).

Israel’s defence minister - yes you read that correctly - had his twitter account hacked earlier on. How can he be a defence minister if he can’t even keep his social media profiles secure?



Also fully back this important message tweeted out from his account! pic.twitter.com/HxO9dI2vLx