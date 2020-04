JAKARTA – Mantan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik berduka dengan kepergian musisi Glenn Fredly.

“Sangat sedih mendengar bahwa teman saya #GlennFredly telah meninggal dunia, musisi yang sangat berbakat, aktivis, dan pribadi yang penyayang,” tulis Moazzam di Twitter.

Moazzam yang menjaba Dubes Inggris untuk Indonesia dari 2014 hingga 2019, mengatakan bahwa Glenn seseorang yang berpikiran maju.

“Turut berduka cita atas wafatnya kawanku Mas Glenn. Seorang baik dgn pikiran yang maju. Glenn selalu berusaha untuk menyatukan masyarakat. Sangat sedih,” lanjutnya.

Desperately sad to hear that my friend #GlennFredly has passed away - super talented musician, activist, and lovely human being



