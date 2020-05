JAKARTA - Meninggalnya sang maestro capursari Didi Kempot tak hanya membuat para penggemarnya yang disebut "Sobat Ambyar" berduka. Kepergian Lord Didi, sapaan akrab sang maestro, pun membuat sedih sejumlah pejabat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa salah satunya.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam pandangan saya, Lord Didi adalah tokoh keroncong Indonesia fenomenal yang mampu memenangkan seluruh hati masyarakat Indonesia," tulis Khofifah dalam akun Instagramnya seperti dikutip Okezone, Selasa (5/5/2020).

Didi Kempot, kata Khofifah, sudah merasuki hati anak muda, generasi millenial dan Z yang sejatinya kurang begitu akrab dengan musik asli Jawa.

"Lord Didi sukses membuat anak muda move on dari cerita patah hati yang pilu, dengan mantra "Jogetin Aja". Sugeng tindak (selamat jalan -red) The Lord of Broken Heart. Karyamu akan tetap abadi. Mugi (semoga -red) Husnul khotimah," kata Khofifah.

Sebelumnya, Wali Kota Solo FX Rudi Hadyatmo mengatakan, berdasarkan keterangan dari keluarga Didi Kempot, jenazah penyanyi dengan panggilan Lord Didi itu akan dimakamkan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

"Keterangan keluarga akan dimakamkan di Ngawi hari ini," kata FX Rudi Hadyatmo kepada wartawan di RS Kasih Ibu, Solo.

(aky)