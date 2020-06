SEATTLE - Beberapa penjarah mengambil barang-barang elektronik, dan yang lainnya mencuri pakaian tapi seorang wanita tertangkap basah berjalan membawa kue cheesecake lengkap dengan bakinya.

Sebuah rekaman dari kru berita Kiro-TV menujukkan adegan aneh saat demonstrasi kematian George Floyd yang berujung kerusuhan di Seatle, Amerika Serikat (AS).

Video memperlihatkan seorang wanita mengenakan masker membawa gelas anggur, sebotol sampanye dan kue.

“Saya benar-benar menentang penghancuran properti pribadi dan penjarahan. Tapi gadis ini membawa cheesecake. #CheesecakeFactory #LootCrew,” cuit @USMCLiberal menanggapi video wanita membawa kue tersebut.

Pengguna Twitter lainnya @JaVonniBrustow menulis, "Dia benar-benar menjarah toko Cheesecake di Seattle dan berjalan menyusuri jalan dengan membawa kue."

Cheesecake Factory in Downtown Seattle was looted and @KIRO7Seattle caught someone walking away with an entire cheesecake pic.twitter.com/lvzbdgNJcX— Ms. Chanandler Bong (@joefarrell86) May 31, 2020