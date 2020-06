LAHORE – Seorang asisten rumah tangga berusia 8 tahun tewas setelah disiksa majikannya.

Menyitir Gulf News, Kamis (4/6/2020) laporan kepolisian menyebut, Zahra, disiksa karena melepaskan burung beo majikannya.

Zahra dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga oleh Hassan Siddiqui, pengusaha properti dan burung. Korban diperkajakan untuk mengasuh anak tersangka yang berusia 1 tahun.

Zahra dibawa ke rumah sakit setempat dengan luka di tubuhnya. Dia kemudian meninggal di sana. Majikannya telah ditangkap.

Menurut polisi, tersangka mengakui bahwa dia dan istrinya telah memukuli Zahra karena dia membiarkan burung beo kesayangannya lepas dari kandang.

Dalam laporan kepolisian disebutkan korban mengalami luka di wajah, tangan, di bawah tulang rusuk dan kaki. Jenazah Zahra sudah diserahkan kepada keluarganya setelah pemeriksaan post-mortem.

Baru 4 bulan kerja

Zahra tidak sengaja melepaskan burung beo yang dilaporkan beharga mahal milik majikannya saat membersihkan kandang.

Gadis itu, yang berasal dari desa miskin Kot Addu di Punjab Selatan. Ia baru 4 bulan bekerja untuk merawat anak majikan yang berusia satu tahun, menurut laporan media.

Majikannya berjanji kepada orang tua korban akan menyekolahkan Zahra.

Menteri Hak Asasi Manusia Pakistan Shireen Mazari melalui Twitter mengatakan pihaknya memperhatikan insiden itu dan telah menghubungi polisi.

Dia menambahkan bahwa pengacara kementerian hak asasi manusia juga mengikuti kasus ini.

Viz case of domestic child maid Zohra abused & killed - MOHR is in touch with police. Our lawyer is following case.Husband & wife on 4 day remand. Mohr proposed amend to add domestic labour as hazardous occupation in Schedule 1 of Employment of Children Act1991 @RabiyaJaveri— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) June 3, 2020