DUA astronaut Amerika Serikat (AS) pada Minggu (2/8/2020) berhasil kembali ke Bumi mendarat dengan selamat di Teluk Meksiko setelah dua bulan menjalankan misi di Stasiun Antariksa Internasional (ISS). Kedua astronaut terbang dengan menaiki pesawat antariksa Crew Dragon yang dikembangkan perusahaan swasta SpaceX.

Astronaut Robert Behnken dan Douglas Hurley mendarat di laut pada tengah hari di sebelah barat pantai Florida, menghindari Badai Tropis Isaias yang bergerak di Samudera Atlantik di sebelah timur negara bagian itu.

Kedua laki-laki itu meluncur ke antariksa dari Florida pada Mei. Mereka menjadi astronaut pertama Badan Penerbangan dan Antariksa AS (National Aeronautics and Space Administration/NASA), yang meluncur dari wilayah AS sejak 2011. Ini juga pertama kalinya pesawat antariksa yang dikembangkan perusahaan swasta, membawa manusia ke orbit.

Hurley dan Behnken, yang sama-sama menikah dengan astronaut, meninggalkan ISS pada Sabtu (1/8/2020) malam. Diwartakan VOA, keduanya menerima rekaman suara anak mereka yang mengatakan "ayo bangun" dan "kami tak sabar untuk bertemu."

"Jangan khawatir, Ayah bisa tidur nyenyak besok," kata putra Behnken yang berusia 6 tahun, Theo, yang dijanjikan akan diberi anak anjing setelah penerbangan itu. "Cepat pulang supaya kita bisa mengambil anjing saya."

Kapsul Dragon yang mereka naiki mengurangi kecepatan dari 28.000 kilometer per jam menjadi 560 ketika memasuki atmosfer, dan akhirnya menjadi 24 kilometer per jam saat mencebur ke laut.

Lebih dari 40 staf berada di kapal penjemputan SpaceX, termasuk para dokter dan perawat yang memeriksa kedua astronaut itu.

