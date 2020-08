ANKARA - Juru bicara kepresidenan Turki pada hari Minggu mengecam pembakaran Alquran oleh aktivis sayap kanan di Swedia, menyebut mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut sebagai "orang barbar modern."

“Mereka tanpa malu-malu membakar Alquran, kitab suci Islam, di tengah-tengah Eropa. Mereka kemudian mengklaim sebagai paragon akal, logika, kebebasan dan keadilan,” kata Ibrahim Kalin dalam sebuah posting di Twitter sebagaimana dilansir Ahval. “Orang barbar modern tidak mengenal batas dalam pola pikir primitif."

Pada Jumat (28/8/2020), pengikut politikus sayap kanan-jauh Denmark Rasmus Paludan membakar salinan Alquran di dekat masjid di kota Malmo, Swedia selatan. Rekaman video insiden tersebut beredar secara online, memicu kerusuhan selama akhir pekan ketika lebih dari 300 orang turun ke jalan.

“Mereka menyebut siapa pun yang tidak seperti mereka sebagai fanatik anti-argumen dan retro,” kata Kalin.

They shamelessly burn the Qur’an, the sacred book of Islam, in the middle of Europe.



They then claim to be the paragons of reason, logic, freedom & justice. They label anyone not like them as anti-reason bigots & retros.



Modern barbarians know no limits in primitive mindset.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 30, 2020