WUHAN - Seorang anggota tim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikirim ke China untuk menyelidiki asal-usul Covid-19 di negara itu mengabaikan permintaan Amerika Serikat (AS) untuk memverifikasi temuan misi tersebut. Dia mengatakan bahwa temuan intelijen AS tentang masalah tersebut harus dipandang dengan skeptis.

Pada Selasa (9/2/2021) tim ahli WHO mengadakan konferensi pers untuk mengungkap temuan mereka setelah menghabiskan empat minggu di Wuhan, kota di China tempat kasus pertama virus corona dilaporkan pada Desember 2019 lalu. Menurut penyelidikan mereka, saat ini tidak ada bukti yang mendukung teori bahwa virus tersebut bocor dari laboratorium di Wuhan, seperti klaim yang diajukan mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Tim itu juga mengatakan bahwa kemungkinan penyakit itu ditularkan ke manusia dari hewan, meskipun tidak ada hubungan langsung yang mendukung teori bahwa penyakit itu berasal dari kelelawar.

Well now this👇. @JoeBiden has to look tough on China. Please don’t rely too much on US intel: increasingly disengaged under Trump & frankly wrong on many aspects. Happy to help WH w/ their quest to verify, but don’t forget it’s “TRUST” then “VERIFY”! https://t.co/ukaNAkDfEG— Peter Daszak (@PeterDaszak) February 10, 2021