AUSTIN - Sebuah kereta barang yang mengangkut bensin terbakar setelah bertabrakan dengan truk di sebuah perlintasan di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat (AS), demikian keterangan menurut keterangan polisi.

Rekaman kejadian di kota Cameron, di Milam County, menunjukkan asap hitam tebal membumbung ke langit dari kereta yang terbakar hebat. Polisi mengatakan bahwa rumah-rumah terdekat harus dievakuasi dan setidaknya satu properti dihancurkan oleh api.

Pengemudi kendaraan dan orang-orang di dalam kereta selamat tanpa cedera dan tidak ada korban luka yang dilaporkan, demikian diwartakan BBC.

"Untungnya, semua orang tampaknya baik-baik saja," kata Sheriff Milam County Chris White pada Selasa (23/2/2021). Dia mengatakan kepada wartawan bahwa "tidak ada lagi ancaman pada saat ini" dan bahwa fokusnya adalah "untuk memadamkan api dan membersihkan kekacauan".

#LIVE: Homes and businesses are being evacuated after a train collided with an 18-wheeler in Cameron, Texas. You can see smoke rising into the sky. https://t.co/lyngCtSw8V https://t.co/kzwEUzx72T— 10 Tampa Bay (@10TampaBay) February 23, 2021